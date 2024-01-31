 

Kрыса, фея и Элвис Пресли проплыли на гондолах по каналам Венеции

31.01.2024, 7:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В итальянской Венеции начинается ежегодный карнавал. Как передаёт NTD, по Гранд-каналу города на воде прошла целая флотилия гондол. Каждая команда гребцов вышла на парад в костюмах. В городе также пройдут балы-маскарады, костюмированные парады и другие мероприятия, включая «полёт ангела» и конкурс на лучшую маску.

Яркими красками расцвела Венеция. По Гранд-каналу идёт целая флотилия гондол. Каждая команда гребцов вышла на парад в маскарадных костюмах. В городе на воде начинается ежегодный карнавал.

АНАБЕЛЬ, туристка из Испании: Мы очень хотели приехать полюбоваться карнавалом и увидеть Венецию. И нам всё нравится.

МАРКО, турист из Италии: Мне всегда нравился карнавал. Моя семья отсюда, и я часто приезжал сюда в детстве.

МАРИЯ, туристка из Италии: Я мечтала об этом в детстве. У карнавала есть своя особая привлекательность. Красивые костюмы, прекрасные эмоции.

Венеция погрузилась в праздник на две недели. В городе пройдут балы-маскарады, костюмированные парады и другие мероприятия, включая «полёт ангела» и конкурс на лучшую маску.

Каждый год Венецианский карнавал привлекает десятки тысяч туристов из Италии и других стран.
Впервые костюмированный праздник устроили здесь в XI веке. Правда, маски тогда ещё не носили. Надевать их стали в XIII — XIV веках.

Последний день карнавала приходится на Жирный вторник. Потом начинается 40-дневный пост перед католической Пасхой.

Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Reuters – западные корабли обходят хуситов стороной — а российским ничего не угрожает

02.02 / СТРАНА – в первый месяц нового года Украина получила финансовую помощь только от Японии

02.02 / N-TV – в Германии гадают, где взять €56 млрд для бундесвера

02.02 / Эксперт – в случае отставки Залужного Зеленского могут обвинить в подрыве военных усилий Киева

01.02 / Deutschland Kurier – Берлин «бряцает оружием» против России, чтобы отвлечь внимание от немецких протестов

01.02 / NPR – пока Киев придумывает, как пополнить истощённую армию, в украинском обществе растёт раскол

01.02 / Newsweek – при Байдене американцы убедились, что элита их презирает

01.02 / Минпромторг заявил о снижении уровня нелегальной торговли вейпами и сигаретами

01.02 / CNN – расширение БРИКС позволяет Москве дать отпор западной изоляции

01.02 / BFM TV – протестующие фермеры окружили здание Европарламента в Брюсселе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика