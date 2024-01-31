Kрыса, фея и Элвис Пресли проплыли на гондолах по каналам Венеции

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В итальянской Венеции начинается ежегодный карнавал. Как передаёт NTD, по Гранд-каналу города на воде прошла целая флотилия гондол. Каждая команда гребцов вышла на парад в костюмах. В городе также пройдут балы-маскарады, костюмированные парады и другие мероприятия, включая «полёт ангела» и конкурс на лучшую маску.

Яркими красками расцвела Венеция. По Гранд-каналу идёт целая флотилия гондол. Каждая команда гребцов вышла на парад в маскарадных костюмах. В городе на воде начинается ежегодный карнавал.

АНАБЕЛЬ, туристка из Испании: Мы очень хотели приехать полюбоваться карнавалом и увидеть Венецию. И нам всё нравится.

МАРКО, турист из Италии: Мне всегда нравился карнавал. Моя семья отсюда, и я часто приезжал сюда в детстве.

МАРИЯ, туристка из Италии: Я мечтала об этом в детстве. У карнавала есть своя особая привлекательность. Красивые костюмы, прекрасные эмоции.

Венеция погрузилась в праздник на две недели. В городе пройдут балы-маскарады, костюмированные парады и другие мероприятия, включая «полёт ангела» и конкурс на лучшую маску.

Каждый год Венецианский карнавал привлекает десятки тысяч туристов из Италии и других стран.

Впервые костюмированный праздник устроили здесь в XI веке. Правда, маски тогда ещё не носили. Надевать их стали в XIII — XIV веках.

Последний день карнавала приходится на Жирный вторник. Потом начинается 40-дневный пост перед католической Пасхой.

Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.