Ученые рассказали о преимуществах разгрузочных дней

Как сообщает издание Frontiers in Nutrition, иранские ученые, представляющие Исфаханский университет медицинских наук, установили, что улучшить здоровье кишечника и сохранить стабильное настроение можно за счет разгрузочных дней.

В ходе мета-анализа было установлено, что все типы разгрузочных дней имеют непосредственное отношение к снижению эмоциональной напряженности, гнева, депрессии и перепадов настроения, а также способствуют повышению уровня энергии. Кроме того, периодическое голодание оказывает позитивное воздействие на здоровье кишечника за счет высокой степени выработки активных метаболитов и нейротрансмиттеров.

Особое внимание исследователи уделили тому факту, что максимальной степени эффективности разгрузочных дней можно добиться за счет их сочетания с достаточным количеством сна и синхронизации времени приема пищи с циркадными ритмами организма.