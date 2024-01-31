Экс-офицер ВС США: В нашей вселенной проживает 135 миллиардов человек

Бывший офицер армии США Алекс Коллиер рассказал о своей встрече с инопланетянами, в результате которой были затронуты вопросы, касающиеся истории Вселенной и генетических связей с неизвестными расами.

По словам Коллиера, в 1980-х годах он встретился с двумя «голубоватыми» инопланетянами по именам Виссей и Мороаней, которые якобы обладали удивительными знаниями о Вселенной и человеческой жизни. Он утверждает, что Виссею было около 43 000 лет, а Мороанею – около 1700. Он также заявил, что его даже забрали на космический корабль, где провел с ними три месяца, при этом на Земле за это время прошло всего 18 минут.

Он описывает момент, когда по его словам ему надели специальный пояс и колпак, после чего на мониторах корабля наблюдал свои предыдущие жизни.

Также он утверждает, что инопланетяне сообщили ему, что Вселенная была создана 21 миллиард лет назад и содержит более 135 миллиардов человек.

По его словам: «Там был «человек», который был очень высоким, около семи футов ростом, со светло-голубой кожей и физически совершенным. Все, что я мог вам сказать, это то, что я мгновенно понял, кем были эти люди, и что я ничего не боялся, и что я мгновенно полюбил их».

«Причина, по которой они пришли навестить меня, заключается в том, что генетически моя семья переходит к ним, и история, которую они мне рассказали, заключалась в том, что 62 000 лет назад я был здесь в составе экспедиции. Я попытался решить спор между двумя другими пришлыми расами и был убит, что привело меня к повторному воплощению на Земле».

И после того, как ему раскрыли тайну Вселенной, ему объяснили, что: «Если это истинная природа нашей Вселенной и того, как она работает, тогда мы должны осознать, что для нас это нечто большее, поскольку мы также связаны с этим процессом, на большинстве уровней, если не на всех».

Очевидно, что такие заявления вызывают множество вопросов у ученых и прочих исследователей. Они могут быть восприняты как фантастические вымыслы, но, с другой стороны, заставляют задуматься о возможном существовании иной жизни во Вселенной.