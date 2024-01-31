Из-за слабости санкций Америка позволяет Ирану укреплять влияние в регионе

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За последние годы Ирану удалось значительно нарастить добычу нефти, которую он активно экспортирует при помощи «теневого флота», и усилить благодаря этим доходам своё влияние на Ближнем Востоке. Американские санкции оказались не в силах ему помешать — и это в итоге привело к тому, что в регионе участились нападения на американских военных, включая недавний инцидент с атакой беспилотника в Иордании, пишет в статье для Bloomberg Хавьер Блас.



AP

Президент США Джо Байден пообещал «привлечь всех виновных к ответственности» после того, как в минувшие выходные была вновь совершена серия нападений на американские войска на Ближнем Востоке. Он обвинил в этих атаках поддерживаемых Ираном боевиков и заявил, что ответ со стороны американцев придёт «в то время и таким способом, который мы выберем». Но если проанализировать, откуда берутся средства для подобных нападений, становится очевидным несовершенство политики американской администрации, пишет Хавьер Блас в статье для Bloomberg.

Несомненно, Пентагон станет предагать Белому дому военные методы в качестве ответных мер. Однако существует и другой эффективный способ ответить Ирану — и он заключается в том, чтобы перекрыть для него поток нефтедолларов, уверен автор. Поскольку предыдущие санкции Вашингтона, которые, как предполагалось, должны были быть направлены против иранской нефтяной промышленности, фактически не сработали.

Как выяснилось, «драконовские» меры США в отношении Ирана выглядят суровыми только на бумаге. В реальности же Ирану за последнее время удалось увеличить добычу нефти до пятилетнего максимума — примерно до 3,2 миллионов баррелей в день. И заработать на этом миллиарды долларов, несмотря на все американские и европейские санкции, подчёркивает автор.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023 году Иран добывал в среднем на 445 тыс. баррелей в день больше, чем годом ранее. Таким образом, в прошлом году он занял второе место в мире по показателям роста добычи нефти, уступая лишь сланцевой промышленности в США, сообщается в статье.

При этом стоимость нефти марки Brent в прошлом году достигала в среднем $82 за баррель. И даже если предположить, что Тегеран был вынужден продавать свою нефть с огромной скидкой в размере около $20 — в результате чего цена одного барреля составляла примерно $62 для таких покупателей, как Китай, это всё равно обеспечило ему за год доход более $10 миллиардов от продажи нефти, поясняет автор.

И это ещё не всё: по имеющимся данным, в прошлом году Иран также продал около 80 миллионов баррелей сырой нефти и других нефтепродуктов из своих запасов, которые хранились на борту нефтетанкеров. Эти сделки принесли Тегерану дополнительно ещё около $5 млрд, говорится в статье. Благодаря такой прибыли Ирану удалось укрепить своё влияние в регионе, финансируя различные боевые группировки в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане, уверен автор.

По его мнению, Тегерану удаётся обходить западные санкции по трём причинам. Во-первых, некоторые аналитики полагают, что в реальности Вашингтон закрывал глаза на случаи нарушения санкций, чтобы использовать приток нефтедолларов в качестве «пряника» — в надежде благодаря этому вернуть Иран за стол переговоров и заключить новую ядерную сделку.

Как показывает статистика, с тех пор как Байден находится у власти, иранское производство нефти выросло почти на 50%. При этом дополнительный поток иранской нефти на мировом рынке также косвенно способствовал снижению цен на бензин в США в 2023 году, что напрямую влияет на настроения американцев в преддверии выборов, отмечается в статье.

Сторонники второй теории предполагают, что администрация Байдена была вынуждена заключить «сделку с дьяволом» и не препятствовать увеличению добычи в Иране, чтобы добиться за счёт этого общего снижения цен на нефть на мировом рынке — в надежде, что это негативно отразится на доходах РФ от экспорта энергоресурсов и ограничит её возможности продолжать спецоперацию на Украине.

Третья теория гласит, что Иран стал опытнее и находит всё новые способы обойти санкции, в то время как Вашингтон оказался неспособен за ним угнаться. Как показывает реальность, Тегеран действительно активно использует растущий чёрный рынок нефти — но в то же время мы не видим, чтобы США прикладывали активные усилия, чтобы этому помешать, констатирует автор.

Например, в ноябре прошлого года Белый дом пообещал, что добьётся снижения экспорта иранской нефти. Однако с тех пор не было никаких свидетельств того, что администрация Байдена действительно пытается ужесточить меры. Кроме того, беспорядочная внешняя политика Вашингтона никак не помогает урегулировать эту ситуацию, подчёркивается в статье.

В любом случае, всё выглядит так, что Белый дом либо в действительности как-то причастен к этому, либо проявляет некомпетентность, отмечает автор. По его мнению, в итоге это оборачивается тем, что он фактически помогает Тегерану финансировать его борьбу против США, а расплачиваться за это приходится американским военнослужащим на Ближнем Востоке.

И если оперативно не принять жёсткие меры, исламская республика продолжит получать ещё больше денег, предупреждает автор. В частности, в своём недавнем ежемесячном отчёте эксперты МЭА предупреждают о том, что Иран и в 2024 году будет способен добиться прироста уже на протяжении четвёртого года подряд, если он сможет поддерживать текущие темпы производства.

Как полагает автор, Соединённые Штаты вполне могли бы этому помешать, если бы начали следить за фактической реализацией санкций. Для этого нужно начать с ввода ограничений, направленных против всех нефтяных танкеров «теневого флота», которые сейчас обслуживают такие страны, как Россия, Иран и Венесуэла, — поскольку сейчас лишь менее четверти из этих судов реально подпадают под действие санкций, говорится в статье.

Обратной стороной таких мер может стать рост мировых цен на нефть из-за снижения производства, что приведёт к росту инфляции, а также сыграет на руку РФ за счёт повышения её доходов от экспорта нефтересурсов. Однако Вашингтон мог бы нивелировать это за счёт содействия своих союзников на Ближнем Востоке, таких как Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты, поощряя их наращивать нефтедобычу, считает автор.

В свою очередь, руководство Ирана официально дистанцировалось от произошедших в выходные нападений на американские силы. «Группы сопротивления в регионе не подчиняются приказам Исламской Республики Иран», — заявил в этой связи официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Нассер Канаани.

Но даже если допустить, что это правда, нельзя исключить того, что все эти группировки, выступающие против США на Ближнем Востоке, получают из Тегерана финансовую помощь и оружие, заключает автор: «Как гласит старая политическая поговорка, «следуйте за деньгами» — и в данном случае это означает нефтедоллары».