Мнение: О свежем про Залужного… Дело — дрянь?

За ним, говорят, долго охотились. В прошлом году почти достали. Но чуть-чуть не считается, а немецкие врачи, по слухам, оказались чудо как хороши. Казалось, главком ВСУ Валерий Залужный будет и дальше дразнить всех противников своей увёртливостью. Как писал классик, «пули гонялись за ним, но он был проворнее, как бы затеяв странную игру в прятки со смертью. И всякий раз, как курносая приближалась, она получала щелчок по носу».

Но понятно, что сколь верёвочка ни вьётся, а конец будет.

И, продолжая словами того же автора, «одна пуля, не столько более меткая, сколько более предательская, чем другие»… всё же настигла героя.

Это метафора, если что.

Но всё же Валерия Залужного действительно пытаются устранить, пусть не физически, а политически. И небезуспешно. Странная возня вокруг популярного главкома не только не утихла, но вышла на новый уровень. В понедельник лавиной хлынули слухи относительно его отставки. Некоторые украинские депутаты уверенно предрекали, что уже в понедельничном обращении к нации президент Владимир Зеленский объявит об увольнении главкома «по личной просьбе» последнего.

Не случилось. Возможно, как раз потому, что некоторые депутаты поторопили события. Или, быть может, приподняв ковёр над «схваткой двух бульдогов», сорвали планы «Квартала 95».

А они были. Авторитетный британский журнал The Economist сообщил со ссылкой на собственные источники, что отставка Валерия Залужного сорвалась в последний момент. В решающем разговоре с Владимиром Зеленский тот якобы отказался от предложенной должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. И параллельно его предполагаемый сменщик, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов — также в последний момент — отказался занимать должность главнокомандующего вооружёнными силами страны.

При этом не менее авторитетное британское издание Financial Times утверждает, что планы убрать «строптивого» главкома никуда не делись. Опять же со ссылкой на источники. По заверениям FT, в ходе личной встречи Владимир Зеленский ясно дал понять Валерию Залужному, что независимо от того, примет он предложенное новое назначение или нет, он будет уволен. Источники издания, впрочем, утверждают, что на Банковой, вероятно, пока повременит с этой отставкой из-за того, что информация о ней попала в СМИ. Но вернутся к теме уже в скором времени.

Интересно ещё и то, насколько британцы в курсе всех телодвижений в Киеве. А причины, по которым они всё это вываливают на публику, могут быть ещё интереснее. Тем более, что спонсоры Украины уже обеспокоены этими дрязгами в самый ответственный момент. Ну и ещё нюанс: как действующий военный, Валерий Залужный не может участвовать в президентских выборах. А как отставник — сможет, когда они будут объявлены.

Уж не задумались ли в Англии о смене шила на мыло в Киеве, поскольку действующий глава стал «непредсказуемым»?

Или просто хотят поставить во главе ВСУ ещё большего «мчсника», чем нынешний главком?

Тогда ведь понятно, к чему всё?

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