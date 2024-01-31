 

Названы худшие изобретения в истории

31.01.2024, 5:50, Разное
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Многие изобретения, которые, на первый взгляд, казались гениальными, в итоге оказались провальными.

В 1912 году изобретатель парашютного пальто Франц Райхельт решил проверить свое творение путем прыжка с Эйфелевой башни, но разбился насмерть. Неудачными изобретениями можно назвать кофейные капсулы, для разложения которых требуется более пятисот лет, и всплывающую рекламу, изначально созданную с целью оказания помощи пользователям. В 1937 году потерпел катастрофу водородный дирижабль «Гинденбург», что сказалось на их популярности, а в начале 1990-х компания Apple создала планшет Newton MessagePad, степень распознавания рукописного текста у которого была ужасной.

Можно вспомнить такое изобретение, как формат Betamax, причем Sony свернула производство таких кассет, которые так и не смогли превзойти VHS по степени популярности, только в 2016 году. Завершим электрическим трехколесным велосипедом Sinclair C5, высота которого составляла 80 сантиметров, а запас хода не превышал отметку в 32 километра.   


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