Американская конгрессвумен – во главе преступного клана Байденов сидит сам Джо Байден

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В Америке назревает самый крупный политический скандал в истории страны, и виноват в этом Джо Байден, сказала член палаты представителей конгресса США Элиз Стефаник в эфире Fox News. В ходе расследования комитета по надзору выяснилось что и Джо Байден, и Джилл Байден получали прямую выгоду, сотни тысяч долларов незаконных денег, отмытых через фирмы, связанные, например, с Китаем.

Вы работали в комитете по надзору в связи с расследованием по делу об импичменте президента Байдена. Расскажите, что вы узнали на прошлой неделе из показаний Хантера Байдена и какова позиция комитета по надзору с точки зрения привлечения его к ответственности за все те деньги, поступавшие от иностранцев Хантеру и его компаниям?

ЭЛИЗ СТЕФАНИК, член палаты представителей: Была действительно ошеломляющая информация, которая появилась на прошлой неделе после дачи показаний Кевином Морисом. И я хочу отдать должное Джейми Кокеру, нашему председателю комитета по надзору, который проделывает огромную работу, обеспечивая прозрачность для американского народа.



Если бы не работа этого комитета, американцы не узнали бы, что Байдены получили выгоду. Джо Байден и Джилл Байден получали прямую выгоду. Сотни тысяч долларов незаконных денег, отмытых у таких противников, как коммунистический Китай.



Вот что мы узнали из показаний Кевина Морриса. У Хантера Байдена есть кредиты на шесть миллионов долларов. Кевин Моррис купил ужасные художественные работы Хантера Байдена за сотни тысяч долларов. И тот факт, что Кевину Моррису принадлежит 10 процентов акций частной инвестиционной компании, инвестировавшей в коммунистический Китай, от Хантера Байдена.



Каждый американец знает, это и есть коррупция в своей сути, и во главе преступной семьи Байденов восседает Джо Байден. Так что эти показания были очень важны. Я знаю, что комитет по надзору продолжит свою работу по обеспечению прозрачности и, в конечном счёте, привлечения к ответственности за то, что, я уверена, является величайшим политическим скандалом в истории нашего государства. И во главе всего этого находится Джо Байден.

Верите ли вы, что Джо Байден скомпрометирован, потому что он получил миллионы от Китая, и верите ли вы, что именно поэтому он так мягок по отношению к коммунистическому Китаю в ответ на его агрессию?

ЭЛИЗ СТЕФАНИК, член палаты представителей: Конечно! Я говорила, что Джо Байден скомпрометирован, я говорила, что американский народ знает, что «большой парень», «10 процентов большому парню» — это и есть Джо Байден. И мы являемся свидетелями очень слабой международной политики, когда речь идёт о проявлении силы для противодействия Китаю.



Мы же этого не видим ни от Джо Байдена, ни от Белого дома. Да и вообще, по правде говоря, мы не видим никакой силы, проявленной в отношении кого-либо в мире. А СМИ стараются это всё прикрыть, речь об основных средствах массовой информации. Но опять же банковские записи и сами чеки являются доказательством, Мария, что этот президент скомпрометирован и коррумпирован.

Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.