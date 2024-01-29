 

BFM TV – «карательная экология из Брюсселя» — соратник Ле Пен о причинах протестов фермеров во Франции

29.01.2024, 23:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Причиной протеста фермеров во Франции стала «карательная» экологическая политика ЕС, поддержанная Эммануэлем Макроном, заявил в интервью BFM TV глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. По его словам, эта политика предусматривает сокращение сельхозпроизводства во Франции, следствием чего является рост импорта иностранной продукции и постепенная гибель французского сельского хозяйства.

ЖОРДАН БАРДЕЛЛА, председатель партии «Национальное объединение»: Главные вопросы — это Green Deal, «зелёный пакт». Я думаю — и это станет двумя главными темами для меня в ходе выборов в Европарламент, — что над Францией сегодня нависли две угрозы, и обе они исходят от Брюсселя. Это пакт по миграции, который предполагает ускорение процесса наводнения Европы мигрантами, и «Зелёный пакт», который создаёт конкретные условия для экономического спада в Европе. Стратегия под названием «с фермы к столу», в защиту которой выступала Европейская комиссия…

ВЕДУЩАЯ: Вы голосовали против неё. По этому вопросу тоже было голосование. Вы упоминали, что голосовали против.

ЖОРДАН БАРДЕЛЛА: Спасибо. Эта стратегия, поддержанная Эммануэлем Макроном и Габриэлем Атталем, конкретно предусматривает сокращение площади возделываемых земель в Европе на 10 процентов, сокращение производства говядины на 15 процентов, очевидным следствием чего станет повышение цен на продукты, рост импорта, сокращение экспорта и, очевидно, гибель и ослабление французского сельского хозяйства.

Итак, я говорю да экологии, но нет — карательной экологии. Потому что сегодня, каждый раз, когда мы открываем свой рынок в рамках соглашений о свободной торговле, мы неспособны настоять на ответных мерах. Я желаю установления экономического патриотизма. Я желаю, чтобы для сельхозпроизводителей действовали исключения. И я, в частности, желаю введения ответных мер.

ВЕДУЩАЯ: Каких ответных мер?

ЖОРДАН БАРДЕЛЛА: Конкретно таких: мы не можем импортировать на французскую территорию и в рамках общего рынка продукцию, не соответствующую никаким нормам, навязанным французским сельхозпроизводителям. Сегодня французским фермерам навязывают всё более тяжёлые и сложные для выполнения экономические, социальные, экологические нормы, и в то же время продукция, поступающая на европейскую территорию, не соответствует ни одной из этих норм и не имеет никаких обязательств по соблюдению этих норм.

Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.


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