BFM TV – «карательная экология из Брюсселя» — соратник Ле Пен о причинах протестов фермеров во Франции

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Причиной протеста фермеров во Франции стала «карательная» экологическая политика ЕС, поддержанная Эммануэлем Макроном, заявил в интервью BFM TV глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. По его словам, эта политика предусматривает сокращение сельхозпроизводства во Франции, следствием чего является рост импорта иностранной продукции и постепенная гибель французского сельского хозяйства.

ЖОРДАН БАРДЕЛЛА, председатель партии «Национальное объединение»: Главные вопросы — это Green Deal, «зелёный пакт». Я думаю — и это станет двумя главными темами для меня в ходе выборов в Европарламент, — что над Францией сегодня нависли две угрозы, и обе они исходят от Брюсселя. Это пакт по миграции, который предполагает ускорение процесса наводнения Европы мигрантами, и «Зелёный пакт», который создаёт конкретные условия для экономического спада в Европе. Стратегия под названием «с фермы к столу», в защиту которой выступала Европейская комиссия…

ВЕДУЩАЯ: Вы голосовали против неё. По этому вопросу тоже было голосование. Вы упоминали, что голосовали против.

ЖОРДАН БАРДЕЛЛА: Спасибо. Эта стратегия, поддержанная Эммануэлем Макроном и Габриэлем Атталем, конкретно предусматривает сокращение площади возделываемых земель в Европе на 10 процентов, сокращение производства говядины на 15 процентов, очевидным следствием чего станет повышение цен на продукты, рост импорта, сокращение экспорта и, очевидно, гибель и ослабление французского сельского хозяйства.

Итак, я говорю да экологии, но нет — карательной экологии. Потому что сегодня, каждый раз, когда мы открываем свой рынок в рамках соглашений о свободной торговле, мы неспособны настоять на ответных мерах. Я желаю установления экономического патриотизма. Я желаю, чтобы для сельхозпроизводителей действовали исключения. И я, в частности, желаю введения ответных мер.

ВЕДУЩАЯ: Каких ответных мер?

ЖОРДАН БАРДЕЛЛА: Конкретно таких: мы не можем импортировать на французскую территорию и в рамках общего рынка продукцию, не соответствующую никаким нормам, навязанным французским сельхозпроизводителям. Сегодня французским фермерам навязывают всё более тяжёлые и сложные для выполнения экономические, социальные, экологические нормы, и в то же время продукция, поступающая на европейскую территорию, не соответствует ни одной из этих норм и не имеет никаких обязательств по соблюдению этих норм.

Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.