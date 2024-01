Мнение: Частный сектор в Китае, китайцы вытесняют США из Ирака и советский китаец во главе Тайваня

1. К вопросу о том, коммунизм в Китае или капитализм. Маркс с Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии» писали, что основная цель коммунизма – это «уничтожение частной собственности» (а вовсе не построение государства всеобщего благосостояния, как считают наивные фанаты левых идей). В «коммунистическом» Китае, однако, почему-то совсем не торопятся уничтожать частную собственность. Напротив, именно частный, а не государственный сектор составляет основу экономики КНР. Кримсональтер пишет (ссылка):



Заметка на полях «как на самом деле работает китайская экономика» и «прорывное развитие китайских технологий».

Цитата: «Частный сектор обеспечивает более 50 процентов налоговых поступлений, более 60 процентов ВВП и [прим. Кримсон: внимание!] более 70 процентов технологических инноваций; он также обеспечивает более 80 процентов занятости в городах и на его долю приходится более 90 процентов субъектов рыночных отношений в КНР.» Источник: Бюро Информации Госсовета КНР — The State Council Information Office of the People’s Republic China (ссылка).

Всё логично. Капиталисту нужны инновации, чтобы обогнать конкурентов. Тот, кто не внедряет инновации, отстаёт и разоряется. Чиновнику инновации не нужны, так как это большие хлопоты, по итогам которых ему всего лишь дадут почётную грамоту и… повысят план.

2. Китайские капиталисты успешно вытесняют американских империалистов из оккупированных Соединёнными Штатами государств (ссылка):



Американская Exxon полностью покинула Ирак.

Китайская PetroChina официально стала оператором иракского проекта Западная Курна-1. Предыдущий оператор – американская ExxonMobil – вышел из проекта, передав свою долю в 22,7% иракской государственной нефтяной компании Basra Oil Company (BOC).

Церемония передачи полномочий состоялась 1 января.

Как сообщило министерство нефти Ирака, ExxonMobil в ноябре договорилась о передаче BOC своей доли в Западной Курне-1. Этот актив американской компании был единственным для нее в Ираке после того, как она отказалась от разведочных блоков в Курдистане.

Ирак, в отличие от многих других стран, хорошо выучил урок. Никакой дружбы с США — или напряжённые отношения, или вражда. Вот совершенно необходимое условие нормальной жизни.

3. Многие знают, что Дэн Сяопин, который начал в 1978 году китайские политические реформы и вернул Китай на путь здорового капитализма, жил и учился в СССР во времена НЭПа в середине 1920-х. В тот период большевики доведя богатейшую страну до разрухи, вынуждены были вернуть экономику в сильно ограниченный, но всё же капиталистический режим. Считается, что тогда-то Дэн проникся идеями НЭПа, которые впоследствии воплотил в своих реформах и принципе «социализма с китайской спецификой». Результатом этих реформ стал современный стремительно развивающийся и процветающий Китай. В СССР же НЭП свернули, начав форсированную коллективизацию и индустриализацию, то есть приняли план товарища Преображенского: эксплуатировать крестьян сильнее, чем капиталисты эксплуатировали колонии, чтобы добыть для пролетарской республики первоначальный капитал.

Впрочем, Дэн Сяопин гостил в Москве всего лишь несколько месяцев в 1926 году. А вот будущий тайваньский президент Цзян Цзинго, на правление которого приходится экономический взлёт Тайваня, жил и работал в СССР более 15 лет. Биография этого советского китайца весьма показательна (ссылка):

В 1922 году был отправлен в Шанхай на учёбу. Но уже в октябре 1925 года, на фоне укреплявшихся отношений между Китаем и Советским Союзом, его отправили учиться в Москву, где он некоторое время жил у старшей сестры Ленина, Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой, фамилию которой «Елизаров» и взял.

Окончил Коммунистический университет трудящихся Китая, также учился в Военно-политической академии РККА.

С 1931 по 1932 год принимал участие в коллективизации сельского хозяйства в сёлах Зарайского района Московской области Большое Жоково и Большое Коровино.

В 1932 году прибыл в Свердловск, где работал на заводе «Уралмаш» в механическом цехе, в 1934 году стал редактором заводской газеты «За тяжёлое машиностроение».

В 1935 году женился на Фаине Ипатьевне Вахревой (на Тайване более известна под именем Цзян Фанлян).

В начале 1937 года был арестован. 25 марта 1937 года вернулся с женой на родину (как утверждается, в результате обмена на арестованного в Китае советского разведчика Якова Григорьевича Бронина). Стал одним из вождей левого крыла Гоминьдана, во время борьбы с японской агрессией выступал за сотрудничество с коммунистами.

После эвакуации правительства Чан Кайши на Тайване возглавил министерство внутренних дел, подавил попытки прокоммунистических мятежей.

Цзян Цзинго в разное время занимал руководящие посты, возглавлял III Демократический союз молодёжи, группу спасения государства, был членом комитета партии провинции Тайвань, министром обороны, заместителем руководителя и руководителем администрации партии Гоминьдан.

В 1972 году избран председателем Исполнительного юаня Китайской Республики (главой правительства).

Активно участвовал в деятельности Всемирной антикоммунистической лиги, президентом которой являлся видный деятель Гоминьдана Гу Чжэнган (Ку Ченкан).

В 1975 году после смерти Чан Кайши выбран председателем ЦК и ЦИК Гоминьдана (по некоторым данным, альтернативной кандидатурой являлся Ку Ченкан). В 1978 году был избран президентом Тайваня, а в 1984 году был переизбран на второй президентский срок.

Как видим, перед нами очередной пример коммуниста, который после близкого знакомства с коммунистическими реалиями по какой-то загадочной причине превратился в антикоммуниста, рыночника и капиталиста…