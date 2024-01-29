 

Рупор кремлевской пропаганды: Белоруссия стала ядерной державой

29.01.2024, 22:15, Разное
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Путин сообщил, что Белоруссия теперь ядерная держава.

3,5 года назад белорусские змагары и отечественная либерда вещала, что Лукашенко закончился, что режим падет и т.п. Между тем, спустя менее 4х лет Белоруссия стала ядерной державой.
Принял Белоруссию с сохой и бчб тряпкой, оставит с Союзным государством и атомной бомбой.
Также можно вспомнить отечественных нытиков, которые годами жаловались, что на территории Белоруссии нет российских военных баз.
Теперь есть. Плюс совместная группировка войск. Плюс ЧВК "Вагнер". Ну и плюс ядерное оружие.

PS. Номенклатура носителей ядерного оружия размещенного в Белоруссии представлена ОТРК "Искандер" и штурмовиками Су-25. Ориентирована она прежде всего на сдерживание НАТО на западных и северных границах. В случае нападения на Белоруссию, основными целями этих систем станет территория Польши и Литвы.

Источник: Colonel Cassad


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