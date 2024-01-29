Трендовые джинсовые юбки весны: как вписать в образ актуальные модели сезона

Джинсовые юбки — это не просто тренд, это стиль жизни. Они удобные, универсальные и всегда модные. Такие бренды, как Blumarine, Givenchy и Diesel, помогли сделать джинсовые юбки популярными. В теплое время года джинсы можно заменить на мини-юбку, юбку в стиле бохо или миди. Модные тенденции весны-лета 2024 подчеркивают красоту джинсовых юбок, и это неудивительно: они выглядят кокетливо и стильно на любой фигуре. Уроки стиля от Наоми Кэмпбелл и Беллы Хадид доказывают, что джинсовая юбка может быть весьма женственной.

Мини

Как и ожидалось, звездами сезона станут джинсовые мини-юбки, хотя модели в пол взяли верх над уличным стилем. Весьма кокетливое сочетание, напоминающее наряд школьницы, — блейзер с цветочными мотивами, носки и туфли в острыми носками. Вполне достаточно, чтобы продемонстрировать немного обнаженной кожи и привлечь внимание выигрышным образом.

Если вы следите за новостями в мире моды, то знаете, что стиль 90-х будет доминировать в 2024 году. Культовые мини-юбки-карандаши возвращаются — только с авангардным оттенком, который наверняка вас удивит. Речь о юбках из выцветшей ткани, идеально подходящие для создания бунтарского и соблазнительного лобраза одновременно. Не умаляйте их значимости и носите такие юбки в минималистском стиле с белыми водолазками и туфлями-лодочками.

Миди

Неважно, какой у вас тип фигуры, 20 вам лет или 50+, — джинсовые юбки идут каждой женщине. Не ограничивайте свой стиль и осмелитесь попробовать современный дизайн, который за считаные секунды улучшит ваш образ. Например, асимметричные модели — отличный вариант для весны-лета 2024. Они будут великолепно смотреться с лакированными босоножками на небольшом каблуке. Ансамбль дополнит жакетом в тон и элегантная блузка.

Белые джинсовые юбки — это не ребячество, скорее, это залогом того, чтобы выглядеть круто в весеннем сезоне. Конечно, секрет в дизайне: выбирайте одежду с потертостями — они добавляют образу современности. Кроме того, с их помощью вы можете составить наряды в стиле гранж. Невероятный шик придадут компаньоны: подходящая по тону куртка свободного кроя и пара гладиаторских туфель на каблуках.

Джинсовые юбки станут незаменимым элементом гардероба для создания деловых образов в жаркую погоду. Люксовый бренд Emilia Wickstead наглядно продемонстрировал это в своей коллекции весна-лето 2024. Плиссированные миди-юбки из денима идеально сочетаются с белыми рубашками и жакетами, создавая стильный и элегантный образ, подходящий как для деловых встреч, так и для повседневной носки.

Макси

Считаете макси скучными? Однако длинные джинсовые юбки так же привлекательны, как короткие. Вопрос лишь в том, как их носить. Секрет прост: найти подходящий крой, который привлекает внимание. Добавьте к образу приталенную блузку с цветочным принтом и босоножки на плоской подошве.

Обычно считается, что чем короче юбка, тем выше каблук. но правила на то и существуют, чтобы их нарушать. Пример тому — комплект из юбки в пол, футболки с коротким рукавом и туфлями на умопомрачительной шпильке (см. главное фото).

Если же вы любите стиль бохо, этот вариант для вас. Выбирайте модели длиной до щиколотки, убедитесь, что на них есть цветочные детали или принт в виде бабочек. Не бойтесь смешивать несколько мотивов: юбку можно дополнить блузкой с флористическим орнаментом и завершить образ кожаными босоножками из плетеных ремешков.

А чтобы получить гламурный и дерзкий образ, отдайте предпочтение длинной темной юбке и вещице, напоминающей одновременно комбинацию из гардероба наших прабабушек и корсет по моде XIX века. Завершат ансамбль митенки и полусапожки на невысоком каблуке.