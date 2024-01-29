 

Инсайдеры раскрывают линейку игр State of Play: новая Metro и Death Stranding 2 в списке

29.01.2024, 21:25, Разное
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На предстоящей презентации игр State of Play от PlayStation будут представлены новая часть Metro и Death Stranding 2. Эту информацию передает Insider Gaming, ссылаясь на твит пользователя с никнеймом Shpeshal_Nick.

Сам твит Shpeshal_Nick звучит загадочно: “31-го числа (примерно) Ронины восстанут, мы умрем в затруднительном положении, возродимся, и Кодзима осуществит свою мечту. Soniс будет жить в тени своего поколения, а холмы будут молчать до рассвета, когда вам нужно будет сесть на метро. Только не будьте в этом Иудой”.

Пользователь с никнеймом Rand_al_Thor_19 расшифровал это послание и выяснил, что в нем упомянуты такие игры, как Rise of the Ronin, Death Stranding 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Sonic Generations Remaster, Silent Hill 2, Metro и Judas.

Также из сообщения Shpeshal_Nick следует, что все эти игры будут представлены 31 января. Скорее всего, именно в этот день состоится презентация State of Play от PlayStation.

Редакция Insider Gaming считает эту информацию достоверной. Они предполагают, что данные о линейке игр State of Play были получены из предзагруженных на YouTube видеороликов, доступных на данный момент только сотрудникам видеохостинга. Ранее таким образом был утек трейлер GTA 6.


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