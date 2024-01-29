Bloomberg: Обновление iOS 18 обещает стать самым масштабным в истории iPhone

В 2024 году Apple запустит , и согласно информации, представленной корреспондентом Bloomberg и известным инсайдером Марком Гурманом, это обновление обещает стать самым масштабным в истории iPhone.

Основные изменения в iOS 18 будут затрагивать голосового ассистента Siri. Apple разрабатывает новое ядро генеративного искусственного интеллекта, которое будет внедрено в Siri, придавая ей больше полезных функций и интеллектуальности.

Генеративный искусственный интеллект также будет интегрирован в другие сервисы операционной системы, хотя конкретные функции пока не раскрываются. Однако одним из них, скорее всего, станет Apple Music.

Еще одним значительным нововведением iOS 18 будет поддержка стандарта обмена сообщениями Rich Communication Services (RCS). RCS представляет собой улучшенную версию SMS, позволяющую обмениваться мультимедийными данными и поддерживающую метаданные о контактах.

Бета-версию iOS 18 ожидают летом 2024 года, как это обычно бывает после ежегодной конференции WWDC для разработчиков. Публичный релиз этой версии будет выпущен параллельно с выпуском iPhone 16 или вскоре после него.