Маскирующие, от черных точек и для выравнивания тона: делаем маски из овсянки от различных проблем кожи

Поддерживать красоту кожи можно как с использованием специальной косметики, так и при помощи натуральных средств. Расскажем как сделать различные маски для лица с овсянкой, которые можно приготовить своими руками. Это поможет решить различные проблемы, включая устранение морщин, черных точек, снятие покраснений и осветление пигментных пятен.

Большой популярностью пользуются маски из овсянки, которые обеспечивают качественное питание и увлажнение. Они подходят для различных типов кожи, позволяя быстро увидеть первые результаты. Все необходимые ингредиенты всегда под рукой у каждой хозяйки, что позволяет существенно сэкономить на покупке дорогой магазинной косметики.

Маска из овсянки и меда

На протяжении многих столетий овсянка использовалась для лечения кожных заболеваний. Установлено, что она обладает противомикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Маски из овсянки будут особенно эффективны в сочетании с медом, который позволяет эффективно увлажнять кожу, поддерживая ее в тонусе.

Для приготовления такой маски потребуются две столовые ложки меда и стакан сухой овсянки.

Нужно приготовить одну порцию хлопьев, после чего в горячую овсянку добавить две ложки меда. Смесь остудить, после чего аккуратно нанести ее на лицо. Выдерживают маску 15 минут, после чего теплой водой смывают засохший состав.

Маска-пилинг из овсянки и яблока

Отлично помогают в уходе за кожей лица маски с овсянкой, особенно с добавлением яблок. Последние богаты антиоксидантами, обеспечивая защиту от воздействия свободных радикалов. В то время как содержащиеся во фрукте яблочные кислоты удаляют омертвевшие частички кожи, обеспечивая при этом эффект пилинга. Это позволяет быстро заметить первые результаты от проведения подобных процедур.

Для приготовления такой маски потребуются две столовые ложки яблочного пюре, столовая ложка меда, две ложки овсянки, а также небольшое количество розовой воды.

Необходимо приготовить яблочное пюре, затем смешать столовую ложку меда с теплой овсянкой, добавить туда фруктовую массу и капнуть немного розовой воды. Выдерживают такую маску десть минут, после чего смывают ее прохладной водой.

Маска для проблемной жирной кожи

Маски из овсянки помогают решить проблему жирной кожи, нормализуя работу сальных желез. Добавление лимона в такую маску обеспечивает клетки эпидермиса необходимым витамином C. Регулярное использование подобных средств позволяет осветлить кожу, избавляя от темных пигментных пятен.

Для приготовления такой маски необходима чайная ложка меда, четверть стакана теплой воды, три столовые ложки овсянки, по одной чайной ложке свежевыжатого сока лимона и белого винного уксуса.

Все ингредиенты смешивают в густую пасту, после чего круговыми массирующими движениями наносят состав на чистое лицо. Маску выдерживают не более 5 минут, после смывают чистой теплой водой.

Маска для кожи, склонной к появлению прыщей

Маски из овсянки будут чрезвычайно эффективны для кожи, склонной к появлению прыщей. Содержащиеся в таких хлопьях ингредиенты оказывают терапевтическое воздействие, снижают воспаление и благодаря сапонинам очищают кожу, предотвращая появление угревой сыпи. Наличие в составе масок пищевой соды обеспечивает эффект пилинга, значительно улучшая состояние эпидермиса.

Для приготовления такой маски потребуется чайная ложка пищевой соды, две ложки столовые овсянки и 100 миллилитров воды.

Овсянку необходимо измельчить в блендере, добавить соду и залить водой, чтобы получить густую пасту. Приготовленный состав наносят на сухое чистое лицо, выдерживают около десяти минут, после чего промывают кожу холодной водой.

Овсяная маска для проблемной сухой кожи

Установлено, что маски из овсянки помогают поддерживать необходимый уровень влажности в коже, одновременно укрепляют ее защитный барьер. Регулярно выполняя такие процедуры, можно решить проблемы с микробами, нормализуется работа сальных желез. Именно поэтому многие дерматологи рекомендуют самостоятельно в домашних условиях при наличии сухой кожи делать соответствующие овсяные маски. Это избавляет от необходимости применять дорогостоящую покупную косметику и увлажняющие крема.

Для приготовления маски потребуется столовая ложка меда, чайная ложка лимонного сока и две столовые ложки овсяных хлопьев.

Необходимо смешать все ингредиенты, после чего нанести их на лицо. Маску выдерживают около 10 минут, после чего промывают кожу теплой водой. Рекомендуется выполнять такие процедуры несколько раз в неделю, что позволит решить проблемы с сухой и воспаленной кожей лица.

Маска с овсянкой для раздраженной кожи

Если вы обгорели на солнце, а ваше лицо покрылось заметными ожогами, то в подобном случае можно использовать лечебную овсяную маску, которая готовится с добавлением огурца. Такой состав отлично питает, снимает воспаление, помогает избавиться от дискомфорта и жжения, которое часто возникает при солнечных ожогах.

Для приготовления такой маски необходимо смешать по три столовые ложки йогурта, вареной овсянки и пюре огурца. Полученный состав наносится на лицо, выдерживается около 10 минут, после смывается теплой водой. Сразу же можно почувствовать облегчение, удается справиться со жжением, быстро проходит воспаление и покраснение. При необходимости можно выполнить даже несколько таких процедур в течение 3 часов.

Овсянка от черных точек

С помощью масок из овсянки можно эффективно избавиться от черных точек. Рекомендуется выполнять такие маски на регулярной основе, что помогает очистить поры кожи от загрязнений.

Для приготовления лечебного состава потребуется по одной столовой ложке йогурта и овсянки, половина чайной ложки меда и немного пюре из клубники.

Все ингредиенты смешиваются в небольшой мисочке, после чего маска наносится на лицо. Состав оставляется на 20 минут, после смывается теплой водой. Рекомендуется лишь после такой маски нанести на лицо увлажняющий крем.

Маска для выравнивания тона кожи

Маска, которую готовят из овсянки, эфирного масла лаванды и розовой воды, отлично выравнивает тон кожи. Такой состав содержит в большом количестве антиоксиданты, он обладает противовоспалительным и антисептическими свойствами.

Для приготовления такой маски потребуются три столовые ложки размолотой в блендере овсянки, немного розовой дистиллированной воды, а также две капли масла лаванды.

Все используемые ингредиенты смешивают и аккуратно наносят на кожу, выдерживая маску приблизительно 15 минут. Останется лишь смыть состав теплой водой и нанести на лицо увлажняющий крем. Рекомендуется выполнять такие маски не реже одного раза в неделю, что позволит быстро выровнять тон кожи.