Терапевт Королева назвала показания для уменьшения желудка

Хирургическое уменьшение желудка, известное как бариатрическая операция, является радикальным методом борьбы с ожирением. Диетолог и терапевт Маргарита Королева предостерегает, что этот метод должен применяться только в определенных случаях, когда другие способы неэффективны.

По словам доктора Королевой, бариатрическая операция необходима, прежде всего, для людей с морбидной ожирением, у которых индекс массы тела превышает 40. В таких случаях она может быть оправданной мерой. Однако сегодня многие обращаются к этой процедуре без необходимости.

Кроме того, врач предупреждает о серьезных последствиях после хирургического уменьшения желудка. Эта операция требует долгой реабилитации и восполнения дефицитов питательных веществ, так как участок пищеварительного тракта, ответственный за усвоение пищевых компонентов, удаляется. Чтобы избежать проблем, необходимо принимать пищевые добавки.

Важно также отметить, что даже усеченный желудок может растянуться вновь, если сохраняются неправильные пищевые привычки и поведение. Поэтому, прежде чем решиться на бариатрическую операцию, необходимо тщательно обдумать и взвесить все риски и пользу от этой процедуры.