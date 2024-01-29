 

В России выросло число HTTP DDoS-атак

29.01.2024, 20:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В РФ в последнем квартале 2023 года HTTP DDoS атаки стали господствовать, составив целых 81% от всех DDoS-атак в стране. Это сверхобъемные атаки, которые принесли сильный ущерб бизнесу и вызвали беспокойство многих компаний, как пояснила компания SotrmWall.

Эти атаки получили название HTTP DDoS и их аналитики называют “сверхобъемными” из-за их способности отправлять сотни миллионов запросов в секунду, что превышает возможности незащищенных приложений. Злоумышленники начали использовать этот вид атак сравнительно недавно, и его популярность только растет.

“Подобные атаки приносят серьезный ущерб бизнесу и вызывают тревогу у многих компаний по всему миру”, – отметили в компании SotrmWall.

Также стоит отметить, что в конце 2023 года в мировой практике произошел значительный рост многовекторных DDoS-атак, которые одновременно атакуют несколько уровней информационной инфраструктуры целевой компании. Глобально число многовекторных атак увеличилось на 126% за год, а в РФ этот рост составил 38%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Терапевт Королева назвала показания для уменьшения желудка

29.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Кому нужна Германия?

29.01 / Мнение: О чисто китайской автоподставе… И тачки — г***но, и сервис тоже?

29.01 / ЦИК теперь обязан снимать с выборов кандидатов, имеющих хотя бы одно административное правонарушение за 15 лет

29.01 / Холестерин и давление можно снизить при помощи темного шоколада

29.01 / В Британии испытают первого в мире автономного робота для дорожных работ

29.01 / Bloomberg: Агентам ЦРУ запретили использовать Telegram

29.01 / Ученые назвали признаки приближения приступа мигрени

29.01 / Установлена связь между храпом и риском инсульта

29.01 / Мнение: Промышленная стагнация в США, проблемы у Боинга и увольнения в Ситигруп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика