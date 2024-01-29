В России выросло число HTTP DDoS-атак

В РФ в последнем квартале 2023 года HTTP DDoS атаки стали господствовать, составив целых 81% от всех DDoS-атак в стране. Это сверхобъемные атаки, которые принесли сильный ущерб бизнесу и вызвали беспокойство многих компаний, как пояснила компания SotrmWall.

Эти атаки получили название HTTP DDoS и их аналитики называют “сверхобъемными” из-за их способности отправлять сотни миллионов запросов в секунду, что превышает возможности незащищенных приложений. Злоумышленники начали использовать этот вид атак сравнительно недавно, и его популярность только растет.

“Подобные атаки приносят серьезный ущерб бизнесу и вызывают тревогу у многих компаний по всему миру”, – отметили в компании SotrmWall.

Также стоит отметить, что в конце 2023 года в мировой практике произошел значительный рост многовекторных DDoS-атак, которые одновременно атакуют несколько уровней информационной инфраструктуры целевой компании. Глобально число многовекторных атак увеличилось на 126% за год, а в РФ этот рост составил 38%.