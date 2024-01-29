Washington Post – надежды Киева победить Россию тают

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Чувство отчаяния в украинских коридорах власти трудно игнорировать, пишет обозреватель The Washington Post Ишаан Тарур. Надежды Киева одержать победу над Россией тают, при этом на Западе ожидают, что из-за истощения сил предстоящий год будет трудным для Украины.



AP

Надежды Украины победить Россию тают, пишет обозреватель The Washington Post Ишаан Тарур.

Трудно игнорировать чувство отчаяния в украинских коридорах власти, отмечается в статье.

Прошло почти два года с начала конфликта на Украине, а власти в Киеве продолжают давние мольбы, обращённые к западным партнёрам: дайте нам больше оружия, больше помощи, больше политических обязательств.

В конце прошлого года Зеленский совершил поездку по западным столицам, прося поддержки на фоне растущей международной усталости от конфликта и застрявшего в конгрессе США пакета дополнительной финансовой помощи Киеву.

Примерно в то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался на «тупиковую ситуацию», которая возникла после того, как долгожданное украинское контрнаступление в 2023 году не смогло добиться стратегического прогресса в борьбе с глубокими оборонительными линиями России.

По имеющейся информации, официальные лица США и их западные коллеги ожидают, что предстоящий год будет трудным: всё более истощённые силы Украины будут больше сосредоточены на укреплении своей обороны, чем на попытках занять новые территории.

Россия же не только не сдала своих позиций на Украине, выдержав международные санкции, но и готовится к новым наступательным действиям, указывается в статье.