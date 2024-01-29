 

Свыше 600 ветеранов блокадного Ленинграда в Подмосковье получили медали и выплаты

29.01.2024, 20:10, Новости дня
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При этом ветераны также получили региональную выплату в размере 3 тысячи рублей и федеральную – в размере 50 тысяч рублей, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Отмечается, что самым старшим блокадником Подмосковья является Ксения Обухович из Королева – в этом году женщине исполнилось 105 лет.

Стоит добавить, что с декабря прошлого года пережившим блокаду Ленинграда людям предоставляется бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Они также имеют бесплатную возможность взять с собой сопровождающего.


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