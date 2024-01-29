 

Рупор кремлевской пропаганды: Кому нужна Германия?

29.01.2024, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Сети появились новости о том, что Германия потребовала от Нигера прекратить отношения с Россией, угрожая разрывом отношений и закрытием своего посольства в стране.

«Если Германия хочет закрыть свое посольство, пусть будет так, мы никого умолять не будем.
Кто хочет уйти, пусть уходит. Кому нужна Германия?
Европейцы ничего не принесли Африке, кроме эксплуатации наших ресурсов, наших войн, террористов и наших диктаторов»
(c) глава переходного Военного совета Нигера Абд ар-Рахман Чиани в интервью местному телевидению.

Арабская Африка (https://t.me/arabicafrica)

Шольц, давай до свидания.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Мнение: О чисто китайской автоподставе… И тачки — г***но, и сервис тоже?

29.01 / ЦИК теперь обязан снимать с выборов кандидатов, имеющих хотя бы одно административное правонарушение за 15 лет

29.01 / Холестерин и давление можно снизить при помощи темного шоколада

29.01 / В Британии испытают первого в мире автономного робота для дорожных работ

29.01 / Bloomberg: Агентам ЦРУ запретили использовать Telegram

29.01 / Ученые назвали признаки приближения приступа мигрени

29.01 / Установлена связь между храпом и риском инсульта

29.01 / Мнение: Промышленная стагнация в США, проблемы у Боинга и увольнения в Ситигруп

29.01 / Скандалы: «Мародерим с удовольствием рынок Москвы»

29.01 / Ценность голоса депутата Госдумы определит масса его тела

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика