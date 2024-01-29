Рупор кремлевской пропаганды: Кому нужна Германия?

В Сети появились новости о том, что Германия потребовала от Нигера прекратить отношения с Россией, угрожая разрывом отношений и закрытием своего посольства в стране.

«Если Германия хочет закрыть свое посольство, пусть будет так, мы никого умолять не будем.

Кто хочет уйти, пусть уходит. Кому нужна Германия?

Европейцы ничего не принесли Африке, кроме эксплуатации наших ресурсов, наших войн, террористов и наших диктаторов»

(c) глава переходного Военного совета Нигера Абд ар-Рахман Чиани в интервью местному телевидению.

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Шольц, давай до свидания.

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