Мнение: О чисто китайской автоподставе… И тачки — г***но, и сервис тоже?

Ну вот вам ещё гримасы «поворота на Восток» и поиска лазеек.

Говорят, китайцы с радостью бросились осваивать российский рынок, оставленный европейцами. Правда, привередливые автолюбители вскоре стали массово жаловаться на «автохлам» из Поднебесной. И надёжность низкая, и отказов много, и вообще — всё не то.

А теперь оказывается, что всё — не только «не то», но и ещё хуже.

Российские дилеры стали испытывать сложности с обслуживанием автомобилей китайских марок, ввезённых параллельным импортом. Об этом рассказали в Союзе автосервисов. По его данным, проблема коснулась популярных брендов Geely, Exeed и Li Auto. Сложность в техобслуживании таких автомобилей заключается в том, что официальное диагностическое оборудование не видит в своей базе машину.

В Geely Motors Russia это объяснили тем, что блоки управления в автомобиле, произведённом для Европы или Китая, отличаются от российских. А поэтому лицензированное диагностическое оборудование «не может» подключиться к параллельноимпортному транспортному средству. И вообще, в крупных китайских концернах заявили, что гарантии производителя распространяются только на машины, купленные у официального дилера.

В общем, опять накололи российских лошков китайские «братья навек»?

А кому жаловаться?

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