ЦИК теперь обязан снимать с выборов кандидатов, имеющих хотя бы одно административное правонарушение за 15 лет

Центризбирком отныне обязан снимать с выборов кандидатов при условии, что у них есть хотя бы одно административное правонарушение за 15 лет. Это касается в том числе погашенных нарушений.

Соответствующий законопроект в рекордные сроки – всего за 1 день – приняла в трёх чтениях Госдума. Парламентарии объясняют нововведение желанием «оградить российского избирателя от кандидатов, проявляющих неуважение к законам и порядку».

«Если человек хотя бы раз преступил закон, нарушал его пусть даже в плоскости КоАП, каким президентом или каким депутатом он будет? – заявил член рабочей группы, пожелавший остаться анонимным. – Говорят, что административный кодекс – это мелочи. Но уважение к своей стране начинается именно с мелочей и начинается. Сегодня курил в неположенном месте, завтра пошёл взятки брать, воровать вагонами».

В ЦИК в свою очередь сообщили: специалисты ещё неделю назад проверили всех зарегистрированных и потенциальных кандидатов на предмет соответствия новому правилу и оказалось, что только на одного из них составляли административный протокол, причём это произошло 14 лет и 11 месяцев тому назад. Тогда он был оштрафован за ложный вызов экстренных служб. Имя этого человека не раскрывается.

«Мы вынуждены будем ему отказать, не придётся даже его подписи проверять, – подтвердили в Центризбиркоме. – Закон суров, но пойти против закона мы не имеем права. Конечно, будь выборы на несколько месяцев позже, он бы прошёл и был бы зарегистрирован, но ради одного кандидата никто сдвигать голосование не будет».

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