Холестерин и давление можно снизить при помощи темного шоколада

Как сообщает издание Nature, результаты исследования, проведенного китайскими учеными, четко показали, что включение в рацион темного шоколада способствует снижению уровня «плохого» холестерина в организме и повышению уровня «хорошего», позитивно сказываясь на здоровье сердечно-сосудистой системы и минимизируя риск развития гипертонии.

Отметив, что окончательно причинно-следственная связь между темным шоколадом, содержащим полифенолы и теобромин, и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний пока не установлена, ученые рекомендуют не превышать дозу в половину плитки данного продукта в день.

Особое внимание следует уделить тому факту, что уровень холестерина и повышенное давление можно корректировать не только при помощи питания, но и образа жизни, прежде всего за счет физической активности и восстановительного сна.