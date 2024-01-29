В Британии испытают первого в мире автономного робота для дорожных работ

Автономный робот, предназначенный для ремонта асфальта, уже в самое ближайшее время будет испытан в Великобритании, а именно в Хартфордшире.

Разработка Robotiz3d и ученых, представляющих Ливерпульский университет, призвана минимизировать неудобства для участников дорожного движения в процессе ремонтных работ, одновременно повысив степень эффективности борьбы с выбоинами и снизив затраты. Автономная система ремонта дорог, оснащенная искусственным интеллектом, осуществляет мониторинг дорожного полотна и заделывает трещины до того, как они превратятся в выбоины, что позволяет значительно экономить время на ремонте и повышать безопасность дорожного движения.

Стоит отметить, что сокращение расходов за счет применения робота ARRES Prevent в сравнении с традиционными методами ремонта дорог снижается на 90%, а скорость работ возрастает на 70%.