 

В Британии испытают первого в мире автономного робота для дорожных работ

29.01.2024, 19:45, Разное
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Автономный робот, предназначенный для ремонта асфальта, уже в самое ближайшее время будет испытан в Великобритании, а именно в Хартфордшире.

Разработка Robotiz3d и ученых, представляющих Ливерпульский университет, призвана минимизировать неудобства для участников дорожного движения в процессе ремонтных работ, одновременно повысив степень эффективности борьбы с выбоинами и снизив затраты. Автономная система ремонта дорог, оснащенная искусственным интеллектом, осуществляет мониторинг дорожного полотна и заделывает трещины до того, как они превратятся в выбоины, что позволяет значительно экономить время на ремонте и повышать безопасность дорожного движения.

Стоит отметить, что сокращение расходов за счет применения робота ARRES Prevent в сравнении с традиционными методами ремонта дорог снижается на 90%, а скорость работ возрастает на 70%.     


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