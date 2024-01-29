 

Bloomberg: Агентам ЦРУ запретили использовать Telegram

29.01.2024, 19:10, Разное
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Агентам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, собирающим информацию о России, запрещено использовать Telegram с рабочих компьютеров. Информация об этом появилась в материале, опубликованном Bloomberg.

Кроме того, согласно данным Bloomberg, когда аналитики желают войти в Telegram с личных устройств, им необходимо покинуть здание ведомства, предположительно, чтобы предотвратить соединение с корпоративной сетью. Главным образом, агенты ЦРУ, следящие за информационным полем России, изучают сообщения русскоязычных военных корреспондентов.

По данным Bloomberg, средства OSINT стали приоритетом для американских спецслужб. На данный момент ЦРУ работает над методиками, которые позволят агентам более эффективно фильтровать информацию и выделять полезные данные из огромных массивов.

“Нашей основной слабостью в области OSINT являются объемы информации, которые мы собираем. Они огромны”, – отмечает директор подразделения OSINT ЦРУ, Рэнди Никсон.

Одним из важных инструментов ЦРУ в этом направлении является генеративный искусственный интеллект, такой как ChatGPT, который помогает аналитикам выявлять наиболее актуальные темы и автоматически создавать краткие выжимки по ним.


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