 

Ученые назвали признаки приближения приступа мигрени

29.01.2024, 18:38, Разное
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Как сообщает издание Neurology, результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Национальный институт психологического здоровья, показали, что о приближении приступа мигрени могут свидетельствовать два неочевидных признака.

В ходе исследования электронных дневников 477 испытуемых было установлено, что к ранним признакам надвигающейся мигрени относятся такие факторы, как ухудшение сна и упадок энергии, что предсказывает, причем с достаточно высокой степенью вероятности, приступ уже на следующие сутки. Кроме того, о риске мигрени днем позже могут сигнализировать стрессовое состояние и необычный прилив энергии.

Ученые отмечают, что в случае появления обозначенных симптомов следует принять профилактические препараты, подчеркнув, что с целью минимизации риска привыкания организма и снижения степени эффективности не следует пользоваться лишь одним препаратом.      


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