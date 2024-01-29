Установлена связь между храпом и риском инсульта

Как сообщает издание The Lancet, храп значительно повышает степень риска развития инсульта, что показали результаты исследования, проведенного китайскими учеными.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано более 80 тысяч человек, выяснилось, что с инсультом столкнулось около 25% испытуемых, причем в подавляющем большинстве случаев имел место ишемический инсульт, а у остальных – геморрагический. Ученые отмечают, что из-за храпа, который способен выступать в качестве провоцирующего фактора инсульта, организм испытывает кислородное голодание из-за кратковременных остановок дыхания, что может привести к дисфункции эндотелия, когда клетки слоя, выстилающего внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, повреждаются в ходе окислительного процесса.

Исследователи подчеркивают, что предотвращение храпа может оказаться, по сравнению с контролем веса, более эффективной мерой профилактики инсульта.