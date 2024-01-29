 

Установлена связь между храпом и риском инсульта

29.01.2024, 18:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание The Lancet, храп значительно повышает степень риска развития инсульта, что показали результаты исследования, проведенного китайскими учеными.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано более 80 тысяч человек, выяснилось, что с инсультом столкнулось около 25% испытуемых, причем в подавляющем большинстве случаев имел место ишемический инсульт, а у остальных – геморрагический. Ученые отмечают, что из-за храпа, который способен выступать в качестве провоцирующего фактора инсульта, организм испытывает кислородное голодание из-за кратковременных остановок дыхания, что может привести к дисфункции эндотелия, когда клетки слоя, выстилающего внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, повреждаются в ходе окислительного процесса.

Исследователи подчеркивают, что предотвращение храпа может оказаться, по сравнению с контролем веса, более эффективной мерой профилактики инсульта.    


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Ученые назвали признаки приближения приступа мигрени

29.01 / Мнение: Промышленная стагнация в США, проблемы у Боинга и увольнения в Ситигруп

29.01 / Скандалы: «Мародерим с удовольствием рынок Москвы»

29.01 / Ценность голоса депутата Госдумы определит масса его тела

29.01 / Ученые рассказали, как солнечные батареи могут озеленить пустыню

29.01 / Обозначены продукты, снимающие усталость

29.01 / Роспотребнадзор: 94% смартфонов заражены бактериями

29.01 / Флеболог Якушин открыл россиянам правду о том, почему не стоит удалять сосудистые звездочки

29.01 / Скандалы: По цене как 300 однушек

29.01 / Мнение: Пять ударов в сердце – постой, не зови!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика