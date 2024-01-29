Мнение: Промышленная стагнация в США, проблемы у Боинга и увольнения в Ситигруп

1. США, бывшие главным промышленным гигантом XX века, уже не те. Американская промышленность упёрлась в потолок своего развития. За 25 лет, с 1998 года промышленное производство в США выросло на 20% – меньше, чем рост населения за тот же период, который составил 22%. За последние 15 лет промпроизводство и вовсе выросло на несколько едва заметных процентов – весь рост был съеден кризисами 2008 и 2020 годов (ссылка).



В России же за последние 25 лет ситуация совершенно иная. Рост промышленного производства у нас составил 130%, а приличные темпы роста сохраняются вопреки всем кризисам и санкциям:

Обратите внимание: современные русские заводы, в отличие от советских, не переводят материалы на металлолом, а работают в рынке, то есть делают товары, которые кто-то действительно покупает, причём по такой цене, что завод работает в плюс.

2. Корни бед американской промышленности мы с вами не раз обсуждали. Это и конкуренция с Китаем, и относительно дорогая энергия (в том числе из-за санкций против России), и зелёная повестка ESG, и принудительное назначение директорами представителей всевозможных меньшинств, и многое другое.

Вот, например, в какой ситуации оказалась сейчас корпорация Боинг, главный авиационный гигант США (ссылка):



Предыдущее руководство Boeing спустило 90 миллиардов долларов на скупку собственных акций вместо вложений в технологии. Когда же случился кризис, у корпорации просто не осталось свободных средств – пришлось идти с протянутой рукой к правительству США.

Руководство сменили – но проблемы 737 Max, главного источника прибыли для Boeing, остались. В 2024 планировалось выпустить под 600 самолётов серии 737. Итоговые цифры будут сильно меньше – на фоне того, как многие страны после США запретили полёты на 737 Max.

Причин много – это и размывание технологической базы, и острая нехватка инженерных кадров в аэрокосмической отрасли. И “договорняки” с регулирующими органами. В 2020 уже вскрылось, как Boeing сам себя проверял. А прямо сейчас корпорация ещё и просит сертифицировать новые версии самолёта – у которых при использовании антиобледенителя может выйти из строя двигатель. Мол, мы это потом как-нибудь починим, а летать нужно уже сейчас.

Акции Boeing уже просели на 8% – а 2024 год может стать для него рекордно убыточным.

3. Кризис всё больнее давит и на американские банки. Третий по стоимости активов банк США объявил о планах сократить четверть своего персонала (ссылка):

Американский банк Citigroup Inc. планирует в предстоящие два года уволить 20 тыс. человек, пишет The Telegraph со ссылкой на главного финансового директора Citi Марка Мейсона.

За четвертый квартал 2023 года штат банка сократился на 1 тыс. человек, до 239 тыс., согласно его отчетности. При этом около 40 тыс. сотрудников работают в Мексике и в ближайшие годы перестанут входить в его штат в связи с предстоящим выделением этих операций. Данное сокращение не включает 20 тыс. сотрудников, упомянутых выше.

Таким образом, в среднесрочной перспективе численность персонала Citi уменьшится до порядка 180 тыс. человек.

Сокращения станут частью усилий, направленных на снижение бюрократичности, увеличение прибылей и повышение котировок акций банка. По словам Мейсона, увольнения не помешают наращивать выручку, хотя будут морально тяжелыми.

В этом году Citi рассчитывает зафиксировать расходы на выплату выходных пособий и реорганизацию бизнеса в размере до $1 млрд.

В четвертом квартале 2023 года банк получил чистый убыток в размере $1,84 млрд, говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе. Financial Times называет прошедший квартал худшим для кредитной организации за 15 лет.

Напомню, что Ситигруп в 2022 году ушёл из России, сократил более 2000 сотрудников и закрыл 15 филиалов. Похоже, отказ от работы на российском рынке американской банковской системе на пользу не пошёл.