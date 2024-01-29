На mos.ru появился раздел, посвященный выборам Путина

На портале mos.ru появился раздел с информацией о выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Посетители узнают все о процедуре голосования и нововведениях.

Также на портале доступны адреса избирательных участков. В личном кабинете появился специальный сервис, который позволит москвичам выбрать удобную процедуру голосования.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Дистанционное голосования будет доступно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для этого необходима учетная запись на mos.ru и постоянная регистрация в Москве. Предварительной регистрации не потребуется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил избирательный штаб Владимира Путина в Гостином дворе и поставил подпись в его поддержку. Градоначальник отметил, что при поддержке президента Москва стала одним из лучших мегаполисов в мире.