Скандалы: «Мародерим с удовольствием рынок Москвы»

Как живут отели Петербурга без иностранных туристов

Число туристов, приезжающих в Петербург, почти вернулось к допандемийному уровню, а доходы отелей за год выросли почти на 30%. Правда сами участники рынка предпочитают говорит не о росте, а о восстановлении. Позитивный тренд может смениться стагнацией уже в следующем году, считают эксперты.

Итоги 2023 года для гостиничного рынка Петербурга 26 января подводили на деловом завтраке сервиса Hotel Advisors (анализирует выборку из 150 отелей категории 3–5 звезд с общим номерным фондом более 20 тысяч номеров).

По данным «Турбарометра», которые представил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, в 2023 году Петербург посетили 9,4 миллиона туристов. Таким образом, турпоток почти вернулся к допандемийному уровню (10,4 миллиона в 2019 году. — Прим. ред.). Но если четыре года назад половина путешественников приезжали из-за рубежа, то сейчас на иностранных гостей приходится только 6% турпотока.

Всего Петербург посетили 574 тысячи иностранцев. Больше половины приехали из ближнего зарубежья (310 тысяч). Почти треть из них из Беларуси (72,6 тысячи). Также в топ-5 вошли Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Армения. Среди гостей из дальнего зарубежья лидируют китайские путешественники (53,6 тысячи). Также в топе Иран (17,2 тысячи), Турция (7,8 тысячи), Индия (3,8 тысячи) и ОАЭ (2 тысячи).

Среди отечественных туристов львиная доля по-прежнему приходится на Москву (22,5%). В топ-5 вошли Московская область (6,1%), Псковская область (5,1%), Карелия (3,5%) и Нижегородская область (3,5%). Длительность поездки сокращается, зато растет доля путешественников с более высоким уровнем дохода. Если два года назад 28% гостей имели доход до 20 тысяч рублей, то в 2023 году лишь 10%. Доля туристов с доходом от 80–100 тысяч рублей за два года выросла с 4,7% до 13,6%. Сергей Корнеев отметил, что растет доля тех, кто приезжает в Петербург уже не в первый раз: этому способствует продвижение концепции новой туристской географии, в том числе благодаря совместному проекту комитета по развитию туризма и «Фонтанки» «(От)личный Петербург».

Не рост, а восстановление

Как следует из презентации директора сервиса Hotel Advisors Сергея Данильченко, доходы гостиниц Петербурга выросли в 2023 году в среднем на 29%.

Самым удачным год выдался для пятизвездочных отелей, чей показатель RevPar (доход на один номер) увеличился на 38,4%. В дорогих гостиницах заметно прибавилось гостей: загрузка увеличилась примерно на четверть до 56%. Росли и цены — примерно на 11%. В прошлом году одна ночь в «пятерке» обошлась гостям Северной столицы примерно в 14,5 тысячи рублей.

Неплохо шли дела и у четырехзвездочных гостиниц: их доходы на один номер в прошлом году выросли на 30,4%. Загрузка увеличилась примерно на 16%. В среднем в отелях этой категории были заполнены 63% номеров. Размещение подорожало на 12%. Снять номер в «четверке» в 2023 году можно было в среднем за 5,6 тысячи рублей за одну ночь.

А вот у «троек» доходы увеличились лишь на 17%. Причем в основном за счет цен: ночь подорожала на 12,5% — до 3876 рублей. Загрузка подросла всего всего на 4%. В среднем у бюджетных гостиниц было занято 68% номеров.

Впрочем, номера в гостиницах, по данным «Турбарометра», бронировали лишь 39% гостей против 42% годом ранее. Треть останавливались у родственников и друзей, чуть больше четверти (26%) сняли апартаменты.

По данным Hotel Advisors, доходность апартаментов выросла на 18% Загрузка — всего на 5%, но сам показатель гораздо выше, чем у классических отелей (81%). Цены увеличились на 12% до 2611 рублей. Такая разница объясняется тем, что 58% номеров в апарт-отелях сдаются в долгосрочную аренду, где действуют другие расценки.

В сравнении с другими регионами доходы петербургских отелей подросли не так заметно. Например, в Москве и Калининграде гостиницы заработали на 44% больше, чем в 2022 году, в Екатеринбурге — на 38%, в Новосибирске — на 35%.

По словам Сергея Данильченко, правильнее в этой ситуации говорить не о росте, а о «восстановлении после предыдущих лет». При этом издержки отелей тоже растут. Накопленная инфляция с 2022 года составила 19,3%, отметил глава Hotel Advisors, что составляет половину роста доходов отелей за последние два года.

В этом году позитивная динамика, вероятно, сохранится, но дальше оптимизм иссякает. «Можно ожидать, что 2024 год станет пиком, после которого будет стагнация или изменение [на нисходящий тренд]», — комментирует Сергей Данильченко.

Наблюдения Hotel Advisors в целом совпадают с данными популярных сервисов бронирования. Так, по данным Ostrovok.ru, средний тариф гостиниц Северной столицы в 2023 году вырос на 7% до 4,8 тысячи рублей, средний чек — на 7,5% до 13,6 тысячи рублей. В среднем туристы проводят в Петербурге три дня. 90% бронирований совершают отечественные путешественники, 2% — жители Беларуси, 1,2% — китайцы, 0,9% — эстонцы.

Номинальный рост

Не слишком радоваться росту доходов призвал и руководитель центра стратегических разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян. «Внутренний спрос за счет денежной массы заместил выпавший внешний [турпоток]», — отметил он. Так, если номинальный доход гостиниц на одного гостя по сравнению с 2019 годом вырос примерно на 25%, то с учетом инфляции они зарабатывают меньше примерно на 5%.

По сути речь идет не о росте, а о перераспределении. «Бедные беднеют, богатые богатеют, средний класс вымывается», — прокомментировал эксперт общеэкономическую тенденцию. Поскольку 75% платежеспособного спроса в стране сосредоточено в Москве, то и отельный бизнес в столице может похвастаться реальным ростом. Часть регионов, к примеру, кавказские республики, показывают внушительную динамику за счет низкой базы. Петербург в этой ситуации за вычетом инфляции подбирается к результатам 2019 года. «Мародерим все с удовольствием рынок Москвы», — подчеркнул Роман Еремян. Рост стоимости авиабилетов, по мнению эксперта, положительно скажется на турпотоке Северной столицы. «Куда поедут люди, у которых немного времени и приличное количество денег? Питер — самое близкое место», — заключил он.

Галина Бояркова

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”