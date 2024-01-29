 

Ценность голоса депутата Госдумы определит масса его тела

29.01.2024, 17:33, Разное
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По инициативе регламентного комитета Госдумы был принят законопроект «О приоритете при голосовании в сессионном зале».

Документ вводит рейтинговую систему голосования, напрямую зависящую от массы тела народного избранника.

По итогам обсуждения в комитетах была выработана так называемая «формула 50», где каждые 50 килограммов веса парламентария приносят ему одно очко в ходе голосования. При контрольном взвешивании выяснилось, что большинство депутатов получили по 2-3 балла, 15 человек – 4 балла.

– Считаю обновлённую систему справедливой. Самая справедливая вещь в жизни это спорт — быстрее пробежал, проплыл, выше прыгнул, набил рожу сопернику — ты чемпион, — прокомментировал закон депутат Госдумы Николай Валуев. — У нас в боксе были разные весовые категории, но супертяжей уважали больше всех и гонорары у них были выше. Надеюсь, и тут так же будет.

Раз в месяц парламентариям предстоит взвешиваться; результаты измерений внесут в электронную систему голосования. Нововведение вступает в силу уже с 1 марта текущего года. У всех депутатов сохраняется возможность перехода из одной весовой категории в другую.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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