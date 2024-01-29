Ученые рассказали, как солнечные батареи могут озеленить пустыню

Как показали результаты исследования, проведенного международной группой ученых, представляющих Швецию, Германию и Китай, размещение на территории пустыни Сахара солнечных батарей окажет существенное влияние на климат Земли.

В том случае, если солнечные батареи займут 20% территории пустыни, Сахара вернется, в результате смещения осадков из тропиков, к состоянию, имевшему место пять тысяч лет назад, а именно покроется зеленью. Кроме того, повышение температуры скажется на структуре облаков и количестве солнечной энергии, генерируемой в целом ряде стран.

Исследователи предполагают, что снижение будет зафиксировано на Ближнем Востоке, юго-западе Соединенных Штатов, в южной части Европы, Индии, Австралии и восточном Китае, в то время как Центральная и Южная Америка, центральная и восточная часть США, а также Скандинавия, получат солнечную энергию в избытке.