 

Обозначены продукты, снимающие усталость

29.01.2024, 17:30, Разное
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Одним из важнейших для человеческого организма элементов является железо, недостаток которого вызывает слабость и головокружение, в связи с чем следует включить в свой рацион продукты, восполняющие его дефицит и снимающие усталость.

Один стебель острого перца содержит 0,93 миллиграмма железа, а одна столовая ложка тмина – 2,79 мг. В одной порции зеленого гороха и чечевицы содержится по 2,12 и 6,59 мг железа соответственно, а тарелка соевых бобов обеспечит организм жизненно важным элементом в количестве 8,84 мг. Кроме того, железом богаты петрушка, спаржа, лук-порей, салат-латук, брюссельская капуста и черная фасоль.

Полезным будет включение в рацион таких продуктов, как красное мясо, куркума, сухофрукты, черный виноград и печень, одна порция которой содержит 17,9 мг железа.           


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