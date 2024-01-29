Роспотребнадзор: 94% смартфонов заражены бактериями

По данным Роспотребнадзора, на 94% мобильных телефонов обнаружено избыточное загрязнение бактериями, как сообщается в официальном Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

На поверхностях мобильных телефонов, а также в клавиатурах компьютеров чаще всего встречаются разные виды стафилококков, включая потенциально опасный золотистый стафилококк, который сложно лечить антибиотиками.



Роспотребнадзор отмечает, что многие пренебрегают гигиеной своих гаджетов, особенно тем, что берут телефоны с собой в туалет. Это может увеличить риск заражения бактериями. Главные точки контакта – лицо, нос и рот, которые человек касается руками после использования грязных устройств.

Даже при тщательной гигиеничной процедуре рук, инфекция может передаваться через гаджеты, так как большинство людей постоянно взаимодействуют с ними.

Чтобы предотвратить заражение, Роспотребнадзор рекомендует обрабатывать смартфоны антисептическими средствами на основе спирта. Использование чехла также поможет уменьшить риск заражения.