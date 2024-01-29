 

Флеболог Якушин открыл россиянам правду о том, почему не стоит удалять сосудистые звездочки

29.01.2024, 16:57, Разное
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Флеболог Сергей Якушкин утверждает, что нет медицинских оснований для удаления сосудистых звездочек на ногах, в отличие от варикозных вен. Многие ошибочно считают, что сосудистые звездочки и варикоз – это одно и то же, но на самом деле это разные проблемы.

Согласно международной классификации, сосудистые звездочки на ногах не относятся к варикозу. Это отдельная категория других венозных заболеваний и, следовательно, не требует медицинского вмешательства, так как не представляет угрозы для здоровья.

Варикоз характеризуется патологическим расширением вен, которые больше не могут нормально функционировать. Это приводит к нарушению нормального кровотока в верхней и нижней части тела. Появление варикозных вен на ногах означает, что органы, расположенные выше (мозг, сердце, легкие), страдают от недостаточного кровоснабжения из-за постоянного обратного потока крови.

Следовательно, венозные звездочки на ногах не являются варикозом и не требуют лечения. Однако венозные вены, подверженные варикозному расширению, должны быть удалены, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния.

Флеболог предупреждает, что без удаления варикозных вен процесс расширения затронет все больше здоровых вен. Возможно появление трофических язв, которые вызывают повреждение тканей из-за нарушенного кровотока.

Таким образом, важно правильно различать между сосудистыми звездочками и варикозными венами на ногах, чтобы принимать соответствующие меры для лечения и предотвращения возможных осложнений.


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