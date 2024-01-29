 

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

29.01.2024, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл два путепровода в районе торгового центра “Мега Теплый Стан”. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание более 115 тысяч жителей Сосенского и сократится время в пути для посетителей ТЦ, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

“В ближайшие годы планируем построить еще ряд дорожных объектов, которые упростят подъезды к ТЦ и разгрузят МКАД и Калужское шоссе”, – сообщил Собянин.

Он напомнил, что в районе Теплый Стан в скором времени откроется станция “Генерала Тюленева” Троицкой линии метро. Объект готов на 70%. Основные строительные работы на новой ветке завершатся в 2024 году, уточнил мэр.

По его словам, в пешей доступности от будущей станции живут около 60 тысяч человек. Благодаря открытию метро они будут экономить до 35 минут в день и смогут удобно добираться до Большой кольцевой линии (БКЛ) и МЦК.

Также снизится нагрузка на станции “Теплый Стан” Калужско-Рижской линии и “Тропарево” красной ветки.

В 2023 году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) проложили 36 километров дорог. Запущено движение по трассе Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и путепроводу через железную дорогу Курского направления, завершилось строительство дублера Боровского шоссе, моста через реку Десну и других объектов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Foreign Affairs – компетентные защитники — российская оборона на Украине не по зубам даже армии США

29.01 / Собянин: Количество производств в “Технополисе Москва” превысило 200

29.01 / Собянин рассказал о новых детских садах, построенных в столице

29.01 / Со вступлением Швеции в Североатлантический альянс Балтийское море превратится во «внутреннее море НАТО»

29.01 / ВСУ добрались до Ярославля

29.01 / Мигранты Байдена — это «оружие массового поражения», которое разрушает США изнутри, утверждает Трамп

29.01 / Обвинить Россию и ничего не выплатить семье — Redacted рассказал, как ВСУ избавляются от погибших

29.01 / Военный конфликт в Украине — это показатель «гниения» однополярного мира США

28.01 / США готовы жертвовать украинцами до тех пор, пока это приносит доход американскому ВПК

28.01 / Трамп собрал вокруг себя и профессионалов, и старых сторонников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика