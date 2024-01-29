 

Скандалы: По цене как 300 однушек

29.01.2024, 16:48, Разное
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В Москве выставили на продажу самый дорогой особняк

В Москве выставили на продажу самый дорогой особняк, расположенный в черте города. Владельцы хотят выручить с его продажи 3,19 миллиарда рублей.

Четырехуровневый особняк площадью в 1,8 тыс. квадратных метров расположен в Серебряном бору. Располагается дом на участке почти в полгектара. Всего в закрытом поселке четыре таких клубных дома. С территории поселка есть выход к Москве-реке.

Сам дом построен в английском стиле. В нем шесть комнат. На цокольном этаже — комната отдыха, кинотеатр, SPA-зона с бассейном и сауной, спортзал, комната для персонала. На первом этаже особняка — зимний сад с выходом на террасу, гостиная, игротека, а также отдельная курительная и конференц-зал. На втором этаже три спальни, две детские и кабинет. На мансарде располагается гостиная и еще одна спальня.

Аналитики рынка недвижимости, оценивая стоимость объекта, сообщили, что его цена действительно может превышать три миллиарда рублей. За миллиард переваливают цены лишь на уникальные объекты недвижимости. Большая же часть продаваемых в черте города домов выставлена на продажу по цене до 100 миллионов. На такие объекты недвижимости приходится 87% всех сделок. Каждый десятый продаваемый дом уходит по цене от 100 до 300 миллионов. И только оставшиеся 3% на объекты недвижимости по цене свыше 300 миллионов, объяснили в ЦИАН.

Всего на столичном рынке недвижимости сейчас выставлено на продажу около 3,5 тысячи домов. Больше всего их в Троицком административном округе. В этом районе сосредоточено до половины всех лотов.

Напомним, что ранее в сети появилось объявление о сдаче в аренду самой дорогой квартиры в Москве. Снять пентхаус площадью 315 кв. м. можно за 3,5 миллиона рублей в месяц. В квартире четыре спальни, три санузла и гостиная с камином. Расположен дом на Нащокинском переулке, 7.

Оксана Самойлова

Оригинал материала: “Новые Известия”


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