 

Мнение: Пять ударов в сердце – постой, не зови!

29.01.2024, 16:45, Разное
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Пять ударов в сердце
А Вы говорите – общественный резонанс! Честно говоря, даже я удивлен. Но факт есть факт: несмотря на все выступления “возмущенной общественности”, несмотря на не только бурю в интернете, но и митинги в самом Питере – Следственный Комитет бестрепетно “провел проверку”… да и признал ТОЛЬКО ЧТО, что в нашумевшем случае (декабрь прошлого года) на шоссе имело место самоубийство: человек по фамилии Кочнев якобы сам себя зарезал ножом, ударив себе в грудь 5 раз. Вот официальная (!) информация Следственного Комитета:

“Затем, как следует из показаний очевидцев происшествия, Кочнев подошел к своему автомобилю, откуда достал нож, а заметившие это Остриков и Зонов предупредили об этом всех присутствующих на месте происшествия. Кочнев, находясь около своего автомобиля, в присутствии 4-х свидетелей нанес себе не менее 5 ударов ножом в область сердца. Об указанных событиях Зонов незамедлительно проинформировал дежурную службу «02» ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области”.
http://www.sledcomspb.ru/news/spb/5577

Словом, дело, скорее всего, будет закрыто. А точнее, никакого дела просто не будет: сказано же – самоубийство! (2013)

Ровно 11 лет назад была такая вот новость, которую я прилежно отразил в своем Дневнике.

И еще одна моя глубокомысленная заметка из (чего мы тогда не знали) последнего мирного года – 2013. Тоже – РОВНО 11 лет назад:

Гейславяне атакуют
А тем временем в Питере вовсю кипит борьба с педофилом Набоковым. Положительно, резко выросший интерес народных масс ко всем, кто не любит в сексе миссионерскую позицию, ярче всего сигнализирует о достижении Россией просто невиданного в истории уровня благосостояния!

Я все жду – когда ж пойдут громить залы имени Чайковского? Что-то депутат Милонов тормозит. Сначала в консерваторию, а уже оттуда проследовать к музею Пушкина и написать на нем АБИЗЬЯНА ЧОРНАЯ!

Занятно, что градус гее- и педобесия зашкаливает именно в “культурной столице”. Оттуда, видимо, и пойдет православное возрождение России (2013).

Так что, если кто удивляется, “откуда это всё повылезло сейчас” – удивляются зря: ЭТО всегда здесь было.

Источник: Размышления вольного социолога


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