Мнение: О хитром плане Путина… Опять всех переиграл?

Ну, что тут скажешь?

Виртуоз! Мастер, блин, «многоходовочек». Великий комбинатор — и тот отдыхает. Как там пел исполнитель его роли Андрей Миронов? «Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры!».

Оценим?

Тем более, что и картинки подходящие имеются.

Под руководством президента Владимира Путина #Россия очень быстро совершила дерзкий манёвр, a.k.a. «Поворот на Восток». Полный и окончательный.

Вот он, в деньгах.

Если в начале 2021 года ликвидная часть ФНБ представляла собой корзину из трёх основных мировых резервных валют, доллара, #евро и британского фунта, то к началу нынешнего в ней остался один только китайский #юань.

И казалось бы, всё прекрасно. Его хотя бы не «заморозят» и не конфискуют власти западных стран. Но есть нюанс.

Ликвидные валютные активы — это, прежде всего, номинированные в той или иной валюте облигации государства-эмитента. Госдолг, проще говоря. За счёт которого финансируется дефицит бюджета, возникающий, когда #государство тратит больше, чем получает доходов. И здесь #Китай наращивает государственные траты стахановскими темпами, что мы и видим на графике.

Там уже почти 4% ВВП набежало. А бюджетный дефицит #США, которым пугают инвесторов солидные дяди, для сравнения, сейчас чуть более 5% ВВП.

Причём Штаты пытаются свой #бюджет сбалансировать и дефицит сократить. А китайские власти пока лишь наращивают траты: им экономику надо поддерживать. Ну, вы поняли, да?

А для самых непонятливых — старый-престарый еврейский #анекдот.

К раввину приходит Рабинович за советом:

— Ребе! Меня заставляют вступить в колхоз, а думаю, может, лучше в совхоз?

В этот момент вбегает невеста и отталкивает Рабиновича:

— Скорее! Я прямо со свадьбы! Сегодня первая брачная ночь! Ребе, скажите, мне в рубашке ложиться или без рубашки?

— В рубашке или без рубашки, всё равно тебя поимеют, дочь моя… Кстати, Рабинович, к Вам это тоже относится.

Возвращаясь к тому, с чего всё началось — мироновский Остап Бендер завершил свою песенку минорным инсайдом: «Но я не плачу, и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду».

А так-то он — гений, да. Вопросов нет.

Кроме одного.

Когда и для России придёт час сказать Фонду последнее «прости»?

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