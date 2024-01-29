Названы продукты, ускоряющие старение организма

Образ жизни человека и продукты, поступающие в организм, оказывают значительное влияние на скорость старения, в связи с чем специалисты в области питания решили поделиться информацией о том, минимизация какой пищи в рационе позволит замедлить данный процесс.

Употребление сладких хлопьев может вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови и привести к ожирению, что явно скажется негативно. Ускоряет биологическое старение организма и обработанное красное мясо в виде бекона, содержащее много насыщенных жиров и консервантов, а также алкоголь, сладкие газированные напитки и продукты из рафинированной белой муки, в которых практически отсутствует клетчатка и необходимые организму питательные вещества.

К нарушению метаболизма и ускорению старения приводят подсластители, сахарная выпечка, картофельные чипсы и пища, содержащая трансжиры, пагубно влияющие на клетки и повышающие степень риска развития диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.