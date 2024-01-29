Названы восемь способов похудения без диет

Как сообщает издание SciTechDaily, существует восемь научно обоснованных способов похудения, позволяющих избавиться от лишнего веса без прибегания к изнурительным диетам.

За счет кардио перед завтраком можно сжечь на 20% больше жира, а дополнительные три часа сна могут избавить организм от 400 ккал и минимизировать потерю мышечной массы. Уменьшить индекс массы тела позволит употребление перед каждым приемом пищи 500 миллилитров воды, а увеличение в рационе количества белка сократит общее количество поступающих в организм калорий и поспособствует наращиванию мышечной массы.

Кроме того, набор веса может спровоцировать сильный стресс, в результате которого повышается уровень кортизола, а также дефицит витамина D. Достаточно эффективным методом похудения является интервальное голодание. Не следует забывать и о силовых тренировках, способствующих сжиганию жира даже в состоянии покоя.