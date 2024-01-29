Foreign Affairs – компетентные защитники — российская оборона на Украине не по зубам даже армии США

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Эксперты находят множество объяснений провалу летней кампании ВСУ. Некоторые считают, что Киев не получил достаточно современного вооружения. Другие списывают неудачу на стратегические промахи руководства и плохую подготовленность украинских солдат. Но дело скорее в том, что российские войска создали настолько глубокую оборону, преодоление которой было нетривиальной задачей даже для американской армии, пишет профессор Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета Стивен Биддл.



AP

Большие надежды, которые многие на Западе возлагали на летнюю кампанию ВСУ, пошли прахом. Украинской армии пришлось дорого заплатить за ограниченные продвижения, которые в конечном итоге были нивелированы. Теперь не осталось никаких сомнений, что это наступление провалилось, пишет на страницах Foreign Affairs профессор Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета Стивен Биддл.

Некоторые обвиняют в произошедшем фиаско Вашингтон, который не спешил предоставлять Киеву современное вооружение. Другие списывают неудачу на стратегические промахи руководства и плохую подготовленность украинских войск. Но дело скорее в том, что российские силы показали себя «компетентными защитниками», считает аналитик.

По его словам, Москва учла опыт первых месяцев конфликта, поэтому российская оборона к лету 2023 года стала глубокой, хорошо подготовленной, с обширными минными полями, поддерживаемой мобильными резервами и гарнизоном из войск, которые не испытывали недостатка в моральном духе и упорно отражали атаки. А как показывает история, прорыв подобной защиты является очень трудным даже для хорошо обученных нападающих.

Возможно, атакующая сторона с навыками и подготовкой уровня вооружённых сил США могла бы прорваться. «Но чтобы преодолеть подобную оборону, необходимо большое преимущество в навыках и мотивации. В 2023 году Украина ими не располагала, и неясно, обладали бы даже американские войска навыками, достаточными для выполнения столь сложной задачи», — отмечает Биддл.

На его взгляд, прогноз для Украины во многом зависит от будущей помощи Запада, но даже в случае его сохранения конфликт, вероятно, на протяжении долгого времени будет оставаться «позиционной войной на истощение», рассуждает профессор.

Всё это также вызывает вопросы относительно текущей военной доктрины США. В ней качество ставится выше количества. В результате американская армия в её современном состоянии может не выдержать уровень потерь, которыми обернётся длительная вооружённая конфронтация, предупреждает Биддл.