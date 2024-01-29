Скандалы: Летательный исход

Экипаж упавшего в Афганистане бизнес-джета сел за его штурвал по поддельным документам

Членов экипажа рухнувшего в горах Афганистана бизнес-джета лишили права выполнять полеты. Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева за то, что они предоставили в агентство недостоверные сведения, узнали «Известия». Оба летчика подделали документы о прохождении подготовки на Falcon 10 в США, рассказали источники издания в Минтрансе. У надзорных органов возникли вопросы и к техническому состоянию бизнес-джета — он не проходил обязательное ТО и незаконно получил сертификат летной годности.

Подрезали крылья

Росавиация аннулировала свидетельства частных пилотов членам экипажа бизнес-джета Falcon 10, потерпевшего крушение в горах Афганистана 20 января. Приказ об этом подписал начальник Северо-Западного межрегионального территориального управления (СЗ МТУ) Росавиации Олег Ширин. «Известия» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил источник в Минтрансе.

По его словам, Росавиация лишила Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева пилотских свидетельств по просьбе Госавианадзора. После авиакатастрофы, в которой погибли двое россиян, надзорный орган выяснил: чтобы получить свидетельства, дающих право выполнять полеты на Falcon 10, оба летчика предоставили недостоверные сведения. «Известия» ознакомились с соответствующим письмом главы Госавианадзора Владимира Ковальского, в котором он доложил начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Владимиру Израилеву о выявленных нарушениях.

Подложными оказались документы о пройденной подготовке на Falcon 10, которые Беляков и Грачев предоставили в СЗ МТУ Росавиации в сентябре 2023 года. В них указано, что летчики переобучились на этот тип бизнес-джета в США, в авиационном учебном центре (АУЦ) Flight Safety International, получив соответствующие сертификаты в мае прошлого года. На основании этого Росавиация выдала им свидетельства частных пилотов с квалификационной отметкой на Falcon 10.

При этом программа обучения на этот бизнес-джет в американском центре не была одобрена Росавиацией, следует из письма Владимира Ковальского. В сертификате АУЦ, который российское авиаагентство выдало Flight Safety International, ее действительно нет, убедились «Известия». Без этого одобрения Росавиации зарубежный центр не имел права готовить пилотов из России на Falcon 10, указал начальник Госавианадзора, сославшись на российские федеральные авиаправила.

По факту ни Дмитрий Беляков, ни Аркадий Грачев не проходили подготовку на Falcon 10 во Flight Safety International, сказал «Известиям» источник в Минтрансе, уточнив, что это подтвердили в самом американском АУЦ. На запрос «Известий» представитель Flight Safety International отказался от комментариев, пояснив, что «это конфиденциальная информация». Собеседник в Минтрансе заверил, что летчики подделали документы о якобы пройденном обучении. С самими пилотами «Известиям» связаться не удалось. Как ранее сообщал отец Аркадия Грачева, у его сына были все необходимые сертификаты.

Согласно выписке из реестра авиаперсонала, с которой ознакомились «Известия», до Falcon 10 летчики летали на двухмоторном многоцелевом самолете Tecnam P2006. На него они переобучились в АУЦ «Аэро регион тренинг» на аэродроме Мячково в 2020 году. Там же Аркадий Грачев прошел первоначальную подготовку на Cessna 172 в 2019 году. Через три года он переобучился также на вертолет Robinson R-44 в «Аэро Бэйс».

Дмитрий Беляков первое свидетельство частного пилота получил в 2015-м, после того как обучился в АУЦ АК «Интертрансавиа» на легкий двухместный самолет Tecnam P2002 Sierra. Общий налет у Грачева — 870 часов, у Белякова — почти 2,4 тыс. часов, следует из выписки.

Не всё ТО

У Госавианадзора возникли вопросы и к техническому состоянию Falcon 10: при проверке документации на самолет выяснилось, что на нем не было выполнено свыше 15 обязательных работ по техобслуживанию. Об этом говорится в письме Владимира Ковальского в адрес Росавиации (есть у «Известий»).

Как следует из документа, на Falcon 10 дважды не выполнялась полугодовая форма техобслуживания (300 ч./6 мес.) — планово ее следовало провести не позднее 6 апреля и 6 ноября 2023 года. В числе прочего, это смазка узлов стабилизатора, механизмов управления закрылками, узлов и агрегатов шасси, проверка работоспособности системы определения загрязнения топлива, обслуживание клапанов перекрытия топливных магистралей, системы управления мощностью двигателей и механизмов аварийного выпуска шасси, инспекционный осмотр и проверка противообледенительной системы.

Также владельцы бизнес-джета более чем на 20 месяцев просрочили выполнение директивы летной годности европейских авиавластей — она предписывает выполнить инспекцию трубопроводов второй гидросистемы на предмет наличия повреждений из-за вибраций.

«Невыполнение данной директивы, согласно приведенной в ней информации, могло повлечь утечку гидрожидкости в трубопроводах управления спойлерами, потерю управления и неконтролируемый пожар», — указал в своем письме начальник Госавианадзора.

В России Falcon 10 никто не мог легально обслуживать как минимум с ноября 2023 года, так как в стране ни у кого нет допуска к техобслуживанию этого типа бизнес-джета, сказал источник «Известий» в авиавластях. Последнее техобслуживание самолет прошел 31 января 2023 года по форме ежегодного ТО, следует из письма надзорного органа.

Срок годности

Разбившийся в Афганистане бизнес-джет, произведенный французской компанией Dassault Aviation в 1978 году, в РФ завезли совсем недавно — только в октябре 2023 года из Марокко через Турцию, следует из данных сервиса FlightRadar24. До этого на протяжении 15 лет он летал с марокканской регистрацией, его эксплуатировал бизнес-оператор Alfa Air. Еще раньше у него была арабская и американская прописка — за 40 с лишним лет борт сменил свыше десяти собственников и эксплуатантов.

В РФ эту машину привезла компания «Современные технологии», рассказал источник «Известий» в авиавластях. По данным «Спарк-Интерфакс», ее владелец — председатель правления общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов (РАОПА) Евгений Кабанов. Эта компания под брендом MAK Aviation оказывает услуги по организации и сопровождению полетов по России и за рубеж, а также по покупке и завозу самолетов и вертолетов, знает собеседник газеты. Именно MAK Aviation помогала с организацией и сопровождением полета Falcon 10 в Таиланд и обратно, говорит источник «Известий».

Затем «Современные технологии» временно передали этот бизнес-джет в аренду партнерству «Невский авиаклуб» (в ноябре сменило название на ассоциацию «Невские авиалинии»), которое в октябре подала в Росавиацию заявку на получение сертификата летной годности (СЛГ) — без него борт нельзя было эксплуатировать.

Сертификат выдало то же СЗ МТУ Росавиации на основании положительного заключения о соответствии бизнес-джета требованиям летной годности. Его, в свою очередь, оформил аккредитованный Росавиацией Северо-Западный центр по сертификации гражданской авиации. При этом, как указал Владимир Ковальский, в этом заключении содержалась недостоверная информации о выполнении полного комплекса техобслуживания на самолете, поэтому его оформление и последующая выдача сертификата летной годности незаконны.

Как только Falcon 10 получил СЛГ, договор аренды с «Невским авиаклубом» был разорван, после чего «Современные технологии» перепродали бизнес-джет пилоту Аркадию Грачеву и компании «Атлетик-групп», единственным собственником и гендиректором которой является его бывшая жена Екатерина Агапова, сообщил источник «Известий» в авиавластях.

В Росавиации на запрос «Известий» отказались от комментариев, пояснив, что идет следствие и агентство оказывает содействие. От комментариев также воздержались Екатерина Агапова, Евгений Кабанов, руководители сертификационного центра и «Невских авиалиний».

Нелегальные полеты

Практика нелегальных полетов без подтвержденной квалификации пилотов и сертификатов эксплуатанта сложилась еще при прошлом руководителе Росавиации Александре Нерадько (отправлен в отставку в сентябре 2023 года. — «Известия») и существует более 15 лет, говорит основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

— Это прямое следствие запретительного характера регулирования авиаотрасли и чрезмерно жесткой карательной правоприменительной практики — политики предыдущего руководителя Росавиации, — считает эксперт.

По его словам, лишение сертификата, лицензии или свидетельства почти за любое нарушение или даже отклонение зачастую от избыточных требований регулятора привело к тому, что о фактах нарушений информация просто не собирается и, соответственно, не анализируется, что противоречит базовым принципам безопасности полетов.

— Строгость законодательства РФ компенсируется необязательностью его исполнения в том числе и со стороны регулятора и контролирующих органов. У них попросту не хватает ресурсов, компетенций и самой возможности контролировать всё, что требует законодательство. Да и коррупционный фактор никто не отменял — такая ситуация с правоприменительной практикой как раз только способствует коррупции, — указал Андрей Патраков.

По его мнению, в итоге сложившаяся практика и приводит к катастрофам, которые «неожиданно» вскрывают системные проблемы с безопасностью полетов. Запретительный характер регулирования авиаотрасли в РФ просто не дает экономической возможности легального существования частных владельцев самолетов и малых авиапредприятий, добавил эксперт.

Максим Талавринов

Оригинал материала: “Известия”