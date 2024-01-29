Жильё иностранных агентов деприватизируют

Имущество иностранных агентов предложили деприватизировать, чтобы страна могла оплатить ремонт инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, а также минимизировать число аварий в регионах в зимний период.

Поскольку законных поводов для конфискации нет, изобретён новый механизм, позволяющий соблюсти законность и интересы всех сторон. В рамках этой концепции сделка по

приватизации жилья, если она имела место, будет признана ничтожной, а имущество перейдёт сначала в муниципальную, а потом в государственную собственность.

– Мы исходили из простой логики – если мы просто выставим счета за ремонтные работы отопительной системы, взаимоотношения народонаселения и властей могут ухудшиться, – поясняет автор идеи. – В то же время есть иностранные агенты, которые получают постоянное иностранное финансирование, и которые могли бы направить своё имущество на решение актуальных и полезных задач для нашей страны. Идея в том, чтобы помочь им сделать этот шаг.

Законопроект о деприватизации ещё разрабатывается, но власти просят неравнодушных граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, уже сейчас сообщать о потенциальных кандидатах в иностранные агенты среди своих соседей.

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