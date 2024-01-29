 

Названы эфирные масла, помогающие в борьбе с болезнью Альцгеймера

29.01.2024, 15:20, Разное
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Как сообщает издание «Известия», эфирные масла мелиссы, лаванды, шалфея и розмарина, действие которых на мозг людей с болезнью Альцгеймера аналогично лекарственным препаратам, способны не только минимизировать чувство тревожности у таких пациентов, но и улучшить когнитивные способности.

Профессор кафедры фармацевтической и токсикологической химии Института фармации Сеченовского университета и австралийского Университета Ла Тробе Снежана Агатонович-Куштрин отмечает, что эфирные масла, содержащие такие природные органические соединения, как терпены и терпеноиды, подавляют ацетилхолинэстеразу, что способствует повышает степень содержания ацетилхолина в головном мозге.

Уточнив, что ароматерапия с эфирными маслами семейства яснотковых способствует замедлению развития нарушений в когнитивной сфере и повышает качество жизни пациентов с болезнью Альцгеймера и деменцией, профессор заключила: «Полностью эфирные масла не могут исцелить больного, но могут облегчить его состояние».       


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