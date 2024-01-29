Модные стрижки весны 2024: что выбрать из новых трендов в зависимости от длины волос

Прямые волосы до плеч немного поднадоели, и новый сезон весна-лето 2024 года встречаем с новыми трендами. Теперь на первое место выходят здоровые, ухоженные, хорошо текстурированные волосы в стиле Рапунцель. Хотя главное здесь не длина, а внешний вид. Если в течение долгого времени «мастхэв» являлись многочисленные средства для укладки и утюжки, то этой весной их сместят питательные маски и витамины для волос.

Итак, какие стрижки и прически будут популярны в предстоящем сезоне?

Многослойная стрижка миди

Многослойная стрижка миди идеально подойдет счастливым обладательницам от природы волнистых или вьющихся волос. Нужно просто слегка «укротить» непослушную гриву при помощи увлажняющей маски или специального спрея.

Многослойный боб

Рваный многослойный боб отлично впишется в любой стиль. Здесь важно найти «своего» мастера, который грамотно подберет форму и длину слоев в соответствии с типом лица, иначе волшебства не получится.

Пикси

Короткие пряди, уложенные или не уложенные, как душе угодно, – это гимн свободе от условностей. Можно даже не тратить время на сушку феном, высохшие естественным путем короткие прядки – это очень сексуально. Разве что может понадобиться капелька воска, чтобы поставить восклицательный знак в борьбе с непокорными прядками. Цветные перышки на затылке кажутся очень уместным продолжением прически и делают стрижку неповторимой и оригинальной.

Кстати, можно попросить мастера сделать стрижку не ножницами, а лезвием – получится крутая рваная челка. Такая прическа подойдет абсолютно для всех типов волос. Однако нужно быть готовыми, что вымытые волосы без средств для укладки будут выглядеть слишком гладкими и пушиться.

Микси

Микси – это синтез «пикси» и стрижки со странным названием «кефаль», той самой, что так любил Дэвид Боуи.

В отличие от «кефали» в «микси» пропорции макушечной и затылочной части более сбалансированы. Прическу можно укладывать разными способами: взъерошивать и поднимать кверху переднюю часть, делать прямой или косой пробор, делать волосы объемными или гладкими.

Многослойная стрижка на длинные волосы

Градуированная стрижка на длинные волосы, которую в 2000-х годах носила Дженнифер Энистон, станет королевой 2024 года. Изюминка этой прически – максимально естественный вид без дополнительного объема у корней.

Стилисты не советуют делать подобную стрижку девушкам и женщинам с удлиненным лицом, так как она сделает узкий подбородок еще длиннее.

Волнистые шторки с прямым пробором

Одна из лучших стрижек на короткие волнистые волосы – градуированные «шторки». Чем больше уровней в этой прическе, тем легче и интереснее она смотрится. Укладывать такую стрижку очень легко: нужно просто разделить волосы на 2 части и подчеркнуть отдельные пряди при помощи воска или мусса.

Классический боб

Классический французский боб, не достающий до линии подбородка – это просто неугасающий писк моды.

Эти просто ровно подстриженные волосы также называют прямой стрижкой французской девушки, так как этот изысканный стиль был во все времена особенно популярен именно во Франции.

Выполненная в типично французской манере, эта прическа практически не требует ухода: можно просто дать высохнуть волосам на воздухе.

Базз кат (под машинку)

Самые смелые могут отрезать свои косы, локоны и гривы и удивить знакомых ультракороткой стрижкой «Базз кат».

Эта дерзкая прическа подойдет девушкам, которые не боятся во всей красе продемонстрировать форму своего черепа миру. С ней уже не скроешь абсолютно естественные вмятинки и неровности черепной коробки. К тому же может оказаться, что у девушки несколько макушек и это также будет бросаться в глаза.

Стилисты рекомендуют не выстригать ровную челку, а оформлять ее в зависимости от формы лица.