 

Собянин рассказал о новых детских садах, построенных в столице

29.01.2024, 14:40, Новости дня
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С 2011 года в столице построено более 400 детских садов. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Сергей Собянин.

В прошлом году открыто 33 новых дошкольных учреждения. Четыре из них расположены в районах Покровское-Стрешнево, Молжаниновский, Чертаново Южное и в поселении Сосенском.

“Во всех детсадах — современный дизайн, уютные групповые комнаты, удобная мебель, пространства для игр, занятий музыкой и спортом”, – написал Собянин.

Мэр обратил внимание, что во всех новых детсадах есть игровые и спортивные зоны на открытом воздухе. Площадки на улице строятся так, чтобы воспитатели видели каждого ребенка.

В текущем учебном году в детские сады пошли 367 тысяч малышей. Город обеспечил местами всех ребят в возрасте до семи лет, которых родители хотели отдать в дошкольные группы.

В Москве строят не только новые образовательные учреждения, но и реконструируют существующие. В этом году заработает программа модернизации школ. В нее включили более 900 объектов. Планируется ежегодно ремонтировать минимум 100 зданий.

Активное участие в развитии образовательной инфраструктуры принимает бизнес. В 2023 году Москва согласовала с инвесторами договоры участия, согласно которым они построят 78 школ, детских садов и поликлиник.


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