Скандалы: Как устроена украинская сеть российского компромата

Сайты и телеграм-каналы ЦИПСО мимикрируют под отечественные проекты

«Октагон» обнаружил украинскую сеть сайтов и телеграм-каналов, специализирующихся на публикации компромата. Контролируют её граждане Украины, при этом такие ресурсы мимикрируют под российские: декларируются редакции, состоящие из несуществующих журналистов-расследователей, в городах России и дружественных РФ странах.

Спам-концерн работает по принципу Abibas

В интернете работают сайты kompromat1.press, glavk.net, compromat.pro, antimafia.io, kartoteka.io, vlasti.info, nocor.info. Почти все эти адреса в 2023 году заблокированы Роскомнадзором, но ресурсы возобновили работу на других доменах – сейчас это kompromat1.se (переадресует на kompromat1.online), glavk.se, compromat-pro.com, antimafia.se, ruskompromat.info, kartoteka.se (переадресация на kartoteka.press), vlasti.se (переадресация на vlasti.io).

Сайты сети отличаются устаревшим дизайном (часто украденным у российских компромат-ресурсов), а также тем, что на них намеренно указываются якобы настоящие имена редакторов и корреспондентов и якобы реальные адреса редакций, находящихся в бизнес-центрах в России, Узбекистане, Сербии и Казахстане. Например, утверждается, что проектом ruskompromat.info руководит журналист-расследователь Дмитрий Лебедев, в действительности не существующий, а офис редакции находится в Балтийском деловом центре в Санкт-Петербурге. А, скажем, проект kompromat1.online позиционирует себя как организацию, находящуюся в Узбекистане.

Заметки вымышленных авторов дублируются на других ресурсах, и, таким образом, можно дальше распутывать клубок сайтов сети. Если набрать в поисковиках «Надежда Денская» (автор, входящий в состав «редакции» ruskompromat.info), то оказывается, что журналист якобы работает во многих СМИ подобной тематики. Среди прочих обнаруживается и фейковая копия российского расследовательского проекта flb.ru – flb.name.

Создатели сети также отбирают ранее существовавшие бренды компроматных медиа и оперативно создают фейковые ресурсы с похожими или такими же названиями.

Например, ранее работал портал crimerussia.com, а позже вместо него авторы фейковой сети создали crimerussia.info. По мотивам старейшего российского компромат-агрегатора compromat.ru украинцы разработали compromatbase.info, compromat-base.com. Дизайн для вышеупомянутого сайта kompromat1.online скопирован у российского издания versia.ru, а для compromat-pro.com – у достаточно известного «Компромат ГРУПП».

Логотип vlasti.io выполнен с использованием шрифта, как у издания «Медуза» (внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов, признано Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией).

Фейковый копромат в Telegram

Помимо сайтов, в составе сети работают и другие каналы распространения инфориации. Среди телеграм-каналов назовём следующие: «K1» (155 тысяч подписчиков), «Антимафия» (78 тысяч), «Картотека» (120 тысяч), «Власть» (99 тысяч), «Компромат ГРУ» (9 тысяч), «Преступная Россия» (5 тысяч подписчиков).

Профиль типичного телеграм-канала сети содержит слоган в одно предложение и адрес электронной почты для связи, причём обычно это «адрес.сайта@gmail.com»: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] и им подобные.

Крупные работающие на российскую аудиторию анонимные телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ», «Бойлерная», «Незыгарь» практически не ссылаются и не рекламируют компромат-ресурсы описываемой украинской сети. Однако эти ресурсы всё же попадают в рекламные подборки вместе с другими антироссийскими каналами. При этом сама украинская сеть наполняется контентом преимущественно из российских анонимных и оппозиционных телеграм-каналов, поток разбавляется «нужными месседжами» и фейками.

Интересно, что владельцы сети работают не только с российским, но и с украинским компроматом. Посредством мониторинга веерных публикаций выяснилось, что все отечественные фейковые ресурсы сотрудничают с рядом сомнительных источников на украинском языке, в числе которых antikor.com.ua, abcnews.in.ua, karrespondent.com, from-ua.info, politeka.org, inqu3ion.info, akcenty.life.

Таким образом, жертвой администраторов сети стала не только российская, но и украинская аудитория, а также медиабизнес. Эти сайты мимикрируют под известные украинские СМИ abcnews.com.ua, korrespondent.net и from.ua.

Участники сети часто публикуют с разницей в несколько минут идентичные или похожие тексты о российских бизнесменах. Веерность публикаций на малоизвестных ресурсах нередко указывает на то, что сообщения имеют заказной характер.

В таких случаях скоординированность по времени свидетельствует о том, что размещением информации занимались одни и те же лица.

В случае веерного распространения компромата порой ставится цель продать «блок на негатив», то есть негативная информация удаляется, а компрометирующая конкретное лицо более не публикуется. Такие услуги трактуются российскими властями как вымогательство, и последние несколько лет сотрудники силовых структур регулярно арестовывают владельцев телеграм-каналов. Но задержать администраторов описываемой нами медиасети вряд ли удастся.

Кто именно стоит за сайтами и каналами

Кроме уже приведённых косвенных фактов, показывающих связь между проектами, есть и другие – например, общая любовь к доменам шведской зоны .se.

Существуют и технические доказательства, демонстрирующие наличие связи между проектами. В частности, контактные почтовые адреса ряда новостных ресурсов, на которых осуществлялись веерные публикации, имеют одинаковую почту для восстановления пароля: inquisition.info (почтовый адрес: [email protected]), akcenty.life ([email protected]), politeka.org ([email protected]), karrespondent.com ([email protected]). При восстановлении пароля к ним всплывает один и тот же адрес резервной почты, начинающийся на «ih».

Большинство упомянутых сайтов имеют один и тот же идентификатор Google Analytics, и это говорит о том, что статистика посещаемости ресурсов ведётся с одного аккаунта – например, glavk.net и kompromat1.press. В ряде случаев у сайтов совпадает уникальный номер в сервисе контекстной рекламы Google AdSense.

Важную роль в сети играет портал antikor.com.ua. В украинском реестре товарных знаков зарегистрирован соответствующий бренд.

Регистрацией товарного знака «Антикор» занимался некий Константин Черненко из украинского города Прилуки, при этом владельцем знака является панамский офшор «Тека-Групп Фаундейшн» (Teka-Group Foundation).

В украинских судах имеется множество исков о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданных против Черненко и Teka-Group Foundation. В решениях сказано , что учредители комитета по противодействию коррупции в органах власти, в числе которых есть и Константин Черненко, являются владельцами сайта «Антикор». Помимо Черненко, среди соучредителей комитета фигурируют некие Виктор Сайко и Сергей Хантиль.

В истории домена antikor.com.ua также есть отсылка к Teka-Group Foundation и указан адрес электронной почты: [email protected]. Вновь воспользовавшись формой восстановления паролей в Gmail, мы обнаружили, что пароль от этой почты восстанавливается на номер телефона, к которому привязан контактный адрес электронной почты сайта kompromat1.press и телеграм-канала К1 ([email protected]).

Другим владельцем сети может быть украинский военный Игорь Савчук. Предположительно, он имеет доступ к почте [email protected], а именно она указывается для восстановления доступа к украинским компромат-ресурсам.

Стоит отметить, что всех перечисленных лиц можно найти через базы данных физических лиц Украины, то есть они более реальны, чем журналисты и редакторы, чьи имена приведены на фейковых компроматных сайтах.

Кроме того, необходимо назвать и другого активиста компромат-рынка. Компромат-ресурсами занимается винницкий журналист-пиарщик Тарас Черноиван. В интернет-источниках сообщалось, что он создал поддельный сайт издания «Русский репортёр» (rusrep.com) и сотрудничает со Службой безопасности Украины. На страницах его проекта тоже обнаруживаются перепечатки с сайтов сети, которая, вероятно, имеет отношение к Константину Черненко и компании. Таким образом, можно предположить, что Черноиван является их партнёром.

Интересно, что на rusrep.com рекламируют якобы реинкарнацию проекта «Руспрес» (с ним был связан нашумевший телеграм-канал «Футляр от виолончели»), однако дизайн-почерк на rospres.wiki в точности такой же, как и у сети, связанной с Черненко и его партнёрами.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждал, что Тарас Черноиван также стоит за известным телеграм-каналом «Инфобомба», замолчавшим примерно год назад. Но «Инфобомба» действовала гораздо тоньше, чем проекты Черненко и Черноивана. Шантажом, на котором настаивал Хинштейн, она тоже вряд ли занималась, поскольку первым признаком такой работы являются удалённые посты, а их у «Инфобомбы» пару раз удаляла лишь администрация Telegram за прямую публикацию персональных данных – номеров телефонов и адресов.

Дмитрий Сотников

Оригинал материала: “Октагон”