Микробиолог рассказала о «бактерии радости»

Как заявила в интервью изданию «Газета.ру» микробиолог Софья Цветикова, микробиом счастливых людей наполнен «бактерией радости» Faecalibacterium prausnitzii, что показали результаты последнего исследования.

В данном случае, как уточнила эксперт, речь идет о пробиотике, оказывающем благотворное влияние на психическое здоровье, подчеркнув, что у людей, находящихся в депрессивном состоянии, либо пациентов с биполярным расстройством личности, таких «бактерий радости» намного меньше. Открытие, пояснила Цветикова, позволит повысить степень эффективности лечения депрессивных расстройств и психических заболеваний.

Уже сейчас при лечении психических расстройств используется метод изменения состава кишечной микробиоты, прежде всего за счет применения таких пребиотиков, как инулин и галакто в качестве дополнения к основному лечению.