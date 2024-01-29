 

Микробиолог рассказала о «бактерии радости»

29.01.2024, 14:15, Разное
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Как заявила в интервью изданию «Газета.ру» микробиолог Софья Цветикова, микробиом счастливых людей наполнен «бактерией радости» Faecalibacterium prausnitzii, что показали результаты последнего исследования.

В данном случае, как уточнила эксперт, речь идет о пробиотике, оказывающем благотворное влияние на психическое здоровье, подчеркнув, что у людей, находящихся в депрессивном состоянии, либо пациентов с биполярным расстройством личности, таких «бактерий радости» намного меньше. Открытие, пояснила Цветикова, позволит повысить степень эффективности лечения депрессивных расстройств и психических заболеваний.

Уже сейчас при лечении психических расстройств используется метод изменения состава кишечной микробиоты, прежде всего за счет применения таких пребиотиков, как инулин и галакто в качестве дополнения к основному лечению.  


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