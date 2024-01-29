 

Врачи перечислили признаки аритмии

29.01.2024, 13:40, Разное
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Лечение аритмии представляет собой сложную задачу, как отмечают врачи в программе “О самом главном”. Кардиолог Александр Мясников обращает внимание на увеличение распространенности аритмии как причины внезапной смерти, даже среди молодых пациентов. Он подчеркивает, что лекарственные препараты, в том числе применяемые для лечения аритмии, могут ухудшить состояние и даже вызвать более серьезные аритмии, вплоть до летального исхода.

Одной из возможных причин таких осложнений может быть неправильное употребление лекарств, способных нарушить работу сердца. Александр Мясников указывает на пример амиодарона, который, помимо других нежелательных побочных эффектов, может вызывать тяжелые аритмии. В свете этого врач призывает быть осмотрительными при назначении потенциально опасных препаратов, взвешивая все плюсы и минусы.

Симптомы аритмии могут различаться в зависимости от степени тяжести состояния. Врач-кардиолог Олег Варфоломеев обращает внимание на следующие симптомы:

1. Ощущение “бьющегося сердца” (сердцебиение), но важно помнить, что это ощущение может встречаться и у людей без аритмии.
2. Аномально быстрый, медленный или нерегулярный пульс.
3. Головокружение или слабость.
4. Одышка.
5. Боли в груди, которые иногда возникают.

Кардиолог также подчеркивает, что некоторые аритмии более серьезны, чем другие, и могут привести к сердечной недостаточности или коллапсу.

Выявление аритмии у маленьких детей может быть трудной задачей, поскольку единственным признаком может быть изменение поведения или проблемы с кормлением.

Что касается причин аритмии, они могут быть разнообразными:

– Сердечные заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, заболевания клапанов сердца, гипертония и другие.
– Старение и возрастная дегенерация, влияющие на проводящие волокна.
– Кардиомиопатия и врожденные аномалии электрических путей сердца.
– Несердечные причины, включая некоторые лекарства и гормональные нарушения, такие как гипертиреоз.
– Иногда причина аритмии остается неизвестной и может возникнуть в здоровом сердце без видимых предпосылок.

Эти важные аспекты аритмии подчеркивают важность диагностики и лечения этого сердечного заболевания.


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