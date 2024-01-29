 

Найдено повреждение в электрическом подводном кабеле EstLink 2

29.01.2024, 12:27, Разное
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Согласно экспертам, дефект в электрическом подводном кабеле EstLink 2, пролегающем по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, не имеет внешних причин. Эту информацию предоставила пресс-служба финского национального оператора электросетей – Fingrid.

В результате двухдневного исследования было установлено, что место повреждения находится на территории Эстонии. При этом компания уточнила, что недавний сбой в линии электропередачи не создал угрозы нормальной работы энергетической системы Финляндии.

“Система функционирует нормально,” – подтвердили специалисты.

Также стоит отметить, что 5 января на участке подводного электрокабеля Estlink 1 между Финляндией и Эстонией произошел еще один сбой. Событие произошло после ряда событий, связанных с газопроводом между Финляндией и Эстонией, включая перекрытие его из-за необычно сильного падения давления и подозрения на утечку газа в ноябре.


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